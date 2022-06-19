البنك الأهلي المصري يفتتح فرع ثروت بعد تطويره

افتتح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري فرع البنك فى “ثروت” بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير الشاملة للفرع.

حضر الافتتاح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وقيادات مناطق فروع البنك وفريق عمل الفرع.

وعقب الافتتاح، أعرب هشام عكاشة عن اعتزازه بتطوير فرع ثروت كونه يعد من أقدم فروع البنك الأهلي المصري بالقاهرة، حيث تم افتتاح مبنى الفرع عام 1964، وهو ما شجع إدارة البنك على إدراج مبني فرع ثروت في خطة التطوير الشامل في أحد أكثر الشوارع حيوية حيث يتوسط شارع عبدالخالق ثروت ويتميز بتصميمه الهندسي الفريد وطابعه المميز الذي يتماشى مع المباني العريقة بوسط القاهرة.

وأكد عكاشة على أن تلك الطبيعة الخاصة للفرع شجعت إدارة البنك على إدراجه ضمن خطة التطوير الشاملة للفروع سعيا للحفاظ على طابعه المميز، وهي الإستراتيجية التي ينفذها البنك بخطة مدروسة وهو ما يتم بأعلى المعايير الهندسية والإنشائية التي تليق ببنك أهل مصر.

وأضاف يحيى أبو الفتوح أن الفرع يتكون من ثلاثة أدوار وقد تمت إعادة تصميمه ليشتمل على فرع إلكتروني متضمنا لـ 3 ماكينات “ATM” و2 كاونتر استقبال لأربعة موظفين و10 مكاتب تللر و10 مكاتب خدمة عملاء وصالة انتظار كبيرة، ومنطقة البلاتينيم متضمنة 4 تللر و4 مكاتب خدمة كبار عملاء، وكذلك منطقة الائتمان، بالإضافة إلى غرف خطابات الضمان والرقابة وخدمة عملاء الشركات وغرفة خزائن للعملاء، كما تم استحداث مصعد أفراد لربط الأدوار الثلاثة للفرع ولتسهيل حركة العملاء والموظفين داخله، كما تمت مراعاة التيسير على ذوى الهمم من خلال إتاحة مصعد متحرك لخدمتهم داخل الفرع.

وأشار إلى أنه تم تزويد الفرع بكل الوسائل الإنشائية والتكنولوجية الحديثة اللازمة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، حيث إن الفرع يخدم فئة كبيرة ومتباينة من العملاء نظرا لموقعه الجغرافي المميز في قلب القاهرة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف البكري رئيس المشروعات بالبنك الأهلي المصري أن عملية تطوير فرع ثروت واجهت العديد من التحديات نظرا لضرورة الحفاظ على الطابع التراثي لمبنى الفرع وعدم المساس بالعناصر الإنشائية له مع التدخل المناسب لإجراء عمليات التطوير بما يتماشى مع الطابع المعماري الحديث والهوية المؤسسية المميزة للبنك، وهو ما استلزم تكاتف فريق عمل التطوير في جميع مراحل إعادة تشغيل الفرع والمبنى بما يتوافق مع النمط المستحدث للبنك في المناطق التراثية، حيث تم الحفاظ على العناصر الأساسية لمسطح الفرع لضمان عدم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى الأصلي وكذلك تمت مراجعة وتجديد تصفيح الخزينة الرئيسية باستخدام تقنيات اللحام تحت الماء.