البنك الأهلي المصري يفتتح فرعًا في جوبا بجنوب السودان

أعلن البنك الأهلي المصري افتتاح شركة تابعة للبنك بدولة جنوب السودان تحت مسمى البنك الأهلي المصري ” جوبا “، وذلك بعد حصول البنك على تصريح البنك المركزي المصري وبنك جنوب السودان المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواجد بجنوب السودان لمزاولة أعماله.

وأكد جيمس واني ايجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للقطاع الاقتصادي، على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية – الجنوب سودانية، والتي وصفها بالعلاقات التاريخية.

وأشار إلى أن أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا التي عقدت بالقاهرة في يوليو عام 2021، وأسفرت عن العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة منها: الكهرباء، المياه، الزراعة، التعليم العالي وغيرها من المجالات)، مرحبا بعقد الجولة الثانية من اللجنة في العاصمة جوبا خلال العام الحالي.

كما أكد أن افتتاح البنك الأهلي المصري (جوبا) يأتي تتويجا لتلك العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي ، وأن البنك الجديد بإمكاناته المتميزة التي شهدها سيمثل دفعة جديدة للعمل المصرفي في جمهورية جنوب السودان، آملا أن يساهم في دفع جهود التنمية والاستثمار خلال المرحلة القادمة.

قال معتز مصطفى عبد القادر السفير المصري بجنوب السودان، إن افتتاح فرع البنك الأهلي المصري (جوبا) يأتي قناعة من جانب مصر، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع دولة جنوب السودان الواعدة، وتدعيما لجهودها الساعية للاستقرار وبناء السلام في مختلف الجوانب بما فيها مختلف المجالات الاقتصادية، وهو التواجد الذي سيدعم بشكل كبير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان في ظل الفرص المتوقع الاستفادة منها بهذه السوق الواعدة.

وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، حيث قامت مصر عبر عقود عديدة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع جميع الدول الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.

كما اتخذت العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الأفريقي، وقد انضمت مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية في أفريقيا واهتمت على المستوى الاقتصادي بإثراء القيمة المضافة لموارد أفريقيا الطبيعية وتوسيع نطاق التجارة البينية الأفريقية.

ولفت السفير المصرى إلى أن تواجد استثمارات مصرية في العديد من القطاعات بدولة جنوب السودان من بينها شركة إنشاء طرق ومشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية على أطراف العاصمة بقدرة 20 ميجا/وات، فضًلا عن تواجد شركات مقاولات مصرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجالات الأدوية والنفط والنقل النهري والأثاث.

كما عبر موسى ماكور دينق – محافظ البنك المركزي بجنوب السودان عن اعتزازه بتواجد البنك الأهلي المصري (جوبا) كونه أكبر البنوك المصرية، حيث إن هذا التواجد يدعم الخطط التي تستهدف تنمية التعاون بين البلدين بمختلف المجالات وعلى رأسها القطاع المصرفي.

خاصةً مع وجود آفاق واسعة في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة وتوليد الكهرباء وكذا المشروعات المشتركة لحماية نهر النيل وتعزيز موارده المائية.

كما يسعى البلدان أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات بجنوب السودان في مختلف المجالات مما يعمل على تسريع وتيرة التكامل بين دول القارة الأفريقية.

وأشاد بما حققه البنك المركزي المصري من تواجد مكثف في القارة الإفريقية وأسس لأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقي، بجانب إشرافه المباشر على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للبنوك المركزية الإفريقية والتجارية في ملف السياسات النقدية وإدارة الاحتياطي النقدي.

ووجه هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الشكر والامتنان للسلطات بجنوب السودان على تقديم جميع التيسيرات في مختلف المراحل وصولا إلى مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الفرع.

وهو ما يعكس حرص واهتمام دولة جنوب السودان على تواجد البنك الأهلي بتمثيل القطاع المصرفي المصري بشركة تابعة بها.

وأضاف عكاشة أن التواجد الاستراتيجي لأكبر البنوك المصرية في جنوب السودان سيدعم بشكل كبير العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين مصر وجنوب السودان استنادا للفرص المتوقع الاستفادة منها بتلك السوق الواعدة.

خاصة في ظل رئاسة مصر لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية “كوميسا” وهو ما يعزز تواجد الصادرات المصرية في هذه الأسواق الكبيرة.

عبر تدشين مكاتب تمثيل أو فروع بنكية أو شركات تابعة، خاصة في دول حوض النيل بهدف تغذية المصالح المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، لخدمة المصالح المشتركة المتبادلة.

وأشار عكاشة إلى ريادة البنك الأهلي المصري في التواجد الأفريقي، حيث تم تأسيس مكتب تمثيل البنك في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 199.

ثم التواجد بمكتب تمثيل في أديس أبابا بإثيوبيا ومؤسسة تابعة بالسودان وهي البنك الأهلي المصري ” الخرطوم ” منذ عام ٢٠١٢، والآن يفتتح البنك الأهلي المصري فرع چوبا بجنوب السودان، وكلها تعتبر أول تمثيل للقطاع المصرفي المصري بكل من تلك الدول.

وأكد أن البنك الأهلي المصري يعمل على توطيد علاقاته مع القارة الأفريقية، والبنوك التنموية بها مثل “أفريكسيم بنك”، والبنك الأفريقي للتنمية.

بهدف تسهيل وتعزيز العمليات التجارية بين الدول الأفريقية خاصة في البلاد التي تشهد حركة تجارية واستثمارات بينية نشطة، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.

وتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات الراغبة في الاستثمار في القارة الأفريقية بمختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان.

فضلا عن التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني للمساهمة في بناء قدرات الكوادر الوطنية بجنوب السودان.

وأضاف عكاشة أنه تمت مراعاة تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في البنك الأهلي المصري) جوبا)، وكذا اختيار أفضل الكوادر البشرية من سوق العمل في جنوب السودان والذين تم تدريبهم لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، إضافة إلى الحفاظ على الهوية المؤسسية المميزة للبنك في جميع تصميمات الفرع وتأثيثه مع تحقيق دمج للثقافات داخل بيئة العمل.