أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح فرعه الجديد بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر وذلك كأول بنك يقدم خدماته في هذه المنطقة والتي تقع على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر.

حضر الافتتاح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وأيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع وعدد من قيادات البنك.

عقب الافتتاح صرح هشام عكاشه ان افتتاح فرعا للبنك الاهلي المصري بمدينة حلايب يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك للإنتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بالمناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، مشيرا الي ان التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدماتها إلى مختلف فئات العملاء تفعيلا لمبدأ لشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك المركزي أهمية قصوى.

وأضاف عكاشه أن تواجد فرع للبنك بمدينة حلايب يوفر مشقة ونفقات السفر لأهالي المدينة إلى مدينة شلاتين لإتمام أي تعاملات مصرفية والحصول على خدماتهم، نظراً لعدم وجود فروع للبنوك في حلايب، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار دعم خطط الدولة التنموية لجنوب مصر والمناطق الحدودية بشكل خاص.

ومن جانبه أكد كريم سوس أن فرع حلايب يعد فرعا متكاملا يقدم كافة الخدمات المصرفية المتطورة لأهالي المدينة والقرى التابعة لها وخاصة الخدمات التي تتلاءم مع النشاط الاقتصادي لأهالي حلايب، مع تسهيل المعاملات المالية والتجارية بها، كما أتاح البنك عدد من ماكينات صراف آلي ATM للتيسير على مرتادي الفرع، وكذا تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا.

وأضاف أيمن جمجوم أنه روعي في تصميم الفرع – الذي يعد الفرع رقم605 في شبكة فروع البنك – ان يتماشى مع الهوية المؤسسية المتطورة والمميزة لكافة فروع البنك والتي تتيح أفضل تجربة للعميل داخل الفرع، مؤكدا على حرص البنك على تزويد الفرع بأفضل الكوادر البشرية من العمالة المدربة على تقديم مختلف الخدمات المصرفية للعملاء بأعلى معدلات الجودة التي تليق بعملاء بنك أهل مصر.