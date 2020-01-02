البنك الأهلي المصري يعلن استمرار رعايته للاتحاد المصري للتجديف

عقد الاتحاد المصري للتجديف اليوم مؤتمرا للحديث عن الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي خاصة البنك الأهلي المصري في دعم رياضة التجديف في مصر، والذي تكلل هذا التعاون بحصول منتخب مصر للتجديف على بطولة أفريقيا، وتأهل اللاعب المصري “عبد الخالق البنا” لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال منافسات البطولة.

حضر المؤتمر الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

ويأتي اهتمام البنك الأهلي المصري بهذه الرياضة من منطلق العمل على نشر اللعبة والارتقاء بمستواها داخل الجمهورية ووضع البرامج التي تشارك فيها الأندية والهيئات الرياضية.

قام الاتحاد المصري للتجديف بالمشاركة في عدد ( 6 ) بطولات دولية في عدة دول تشمل إيطاليا وأمريكا، ودورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، والبطولة الأفريقية الثالثة عشر بتونس، وكذلك البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعرب الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن تقديره لرعاية البنك الأهلي المصري للاتحاد، مؤكدا الدور الرائد الذي يلعبه البنك في دعم وتشجيع الألعاب الرياضية مثل رياضة التجديف.

وأوضح أن الاتحاد المصري يسعى إلى نشر رياضة التجديف، وتوسيع قاعدة المشاركة في جميع أنحاء الجمهورية وإعادة نشاط العديد من الأندية التي توقفت خلال الفترة الأخيرة، وذلك للوصول إلى المستوى الدولي والأوليمبي لتمثيل مصر في المحافل الدولية وصولا إلي أولمبياد طوكيو 2020.

كما يسعى الاتحاد لنشر رياضة التجديف داخل الصالات، وإقامة العديد من البطولات المحلية والدولية، بالإضافة إلى إدراج رياضة تجديف الشواطئ ضمن برنامج مسابقات الاتحاد، وأيضًا الكشف المبكر عن اللاعبين الموهوبين من ذوي القدرات البدنية والمهارية الخاصة ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية، كما يسعى إلى نشر وتوسيع قاعدة الممارسة لدعم القدرات التنافسية على المستوى العالمي والقاري، وذلك لتبني وتطبيق معايير الجودة العالمية باستخدام الأساليب العلمية الحديثة.