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البنك الأهلي المصري يعتمد يناير بداية للعام المالي بدلاً من يوليو

وأوضح البنك، أنّه طبقًا لذلك التغيير، فمن المقرر أن يتم خصم الفوائد المدينة والدائنة، والعمولات المختلفة والمصاريف على الحسابات السنوية بنهاية ديسمبر من كل عام
يحيى ياسين 2:37 م, السبت, 24 يوليو 21 2:37 م, السبت, 24 يوليو 21

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أعلن البنك الأهلي المصري عن تغيير بداية العام المالي ليبدأ من يناير لنهاية ديسمبر، ليوافق بذلك بداية ونهاية العام الميلادي.

ومن الجدير بالذكر أنّ العام المالي للبنك الأهلي كان يبدأ في الأول من يوليو من كل عام وينتهي في ختام يونيو من العالم التالي.

وأوضح البنك، أنّه طبقًا لذلك التغيير، فمن المقرر أن يتم خصم الفوائد المدينة والدائنة، والعمولات المختلفة والمصاريف على الحسابات السنوية بنهاية ديسمبر من كل عام.

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وأضاف البنك الأهلى المصري في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه فيما يتعلق بالعام المالي الماضي والمنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، فلن يتأثر بذلك التغيير، بينما سيتم خصم الاستحقاقات البنكية بنهاية ديسمبر المقبل عن الفترة ما بين يوليو – ديسمبر ٢٠٢١.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ذلك التعديل يأتي طبقًا لتعليمات البنك المركزي للتوافق مع القانون رقم 194 لسنة 2020 حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، والذي ينص على تعديل بداية العام المالي لجميع البنوك ليبدأ وينتهي وفقًا للعام الميلادي.

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بقلم يحيى ياسين

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