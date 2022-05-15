البنك الأهلي المصري يطلق خدمة «AL AHLY WhatsApp»

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة لعملائه تحت اسم (AL Ahly WhatsApp) والتي يتم إتاحتها من خلال الرقم المختصر للاتصالات الهاتفية 19623، أو من خلال رابط على الموقع الرسمي للبنك، وذلك بهدف الرد على استفسارات العملاء على مدار اليوم بوسائل ميسرة ومتطورة، مع إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها البنك.

أشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إلى استراتيجية البنك التي تركز على أن العميل محور اهتمام البنك تعد المحور الأساسي لإطلاق الخدمة، حيث تم توجيه جميع الجهود من فرق العمل المختصة لتطبيق الخدمة بأفضل السبل من أجل إتاحة التواصل مع العملاء بأحدث الأساليب الفنية والتكنولوجية وبأعلى درجات الجودة والتي تليق بعملاء البنك الأهلي المصري الذي يؤمن بأهمية تحقيق أعلي مستوي من الخدمات المقدمة لكافة العملاء بشكل ميسر ومتطور وآمن، ليواكب احتياجاتهم وهو ما يتماشى مع توجهات البنك نحو تطوير القنوات الإلكترونية والتوجه العام نحو التحول الرقمي.

وأضاف إن إطلاق الخدمة تم بعد دراسة احتياجات العملاء وتطورات السوق سعيا لاجتذاب مزيد من الفئات للتعامل مع الجهاز المصرفي، خاصة الفئات التي تفضل استخدام التكنولوجيا في تسيير أمور حياتها من أجل تحسين مستوى الخدمات وإتاحة تجربة مختلفة للعملاء، وأيضا تخفيف الأعباء عن فروع البنك ومراكز الاتصالات الهاتفية التي تخدم جميع العملاء، مما يتيح لهم الوقت للتركيز على الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات التي تحتاج الى تدخل بشرى أكبر.

ومن جانبها أفادت أمثال كابيتانوفيتش مدير المبيعات الإقليمي بشركة إنفو بيب أن منصة إنفو بيب ستتيح للبنك الاهلي المصري التفاعل مع عملائه على نطاق واسع من خلال خدمة سهلة الاستخدام عن طريق إتاحة بيانات شاملة للعملاء بما يوفر للبنك آليات متميزة لتقديم معدلات جودة أفضل لعملائه من خلال دراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها في أسرع وقت واستقطاب مزيد من العملاء المستهدفين.

وأكدت إنجى حراز مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري أن خدمة (AL Ahly WhatsApp) التي تم إطلاقها في 30 مارس 2022 ستساهم في تنويع سبل التواصل مع العملاء، إضافة إلي أنها تتسم بالبساطة والسهولة والأمان مع إمكانية الاحتفاظ بالردود على هذه الاستفسارات للرجوع إليها لاحقاً بما يوفر وقت العميل ويتيح له فرصة أكبر للانتهاء من جميع استفساراته عن الخدمات البنكية التي يتواصل مع البنك بشأنها.

وأضافت أن هذه الخدمة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية وستمكن العملاء من الاستعلام عن خدمات ومنتجات البنك الأهلي المصري المختلفة مثل: الاستفسار عن أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي، الخدمات الإلكترونية، البطاقات الائتمانية، القروض، الحسابات والأوعية الادخارية، أسعار العملات، خدمات التجار، الأهلي بوينتس والعروض والخدمات الذاتية، مؤكدة ضرورة توخي العملاء الحذر في الحفاظ على بياناتهم من خلال عدم إرسال أية بيانات شخصية أو مالية أو مشاركة الأرقام السرية الخاصة بهم إثناء استخدام الخدمة.

وأعرب أحمد خليفة مدير المبيعات، إنفو بيب عن فخر إنفو بيب بأن تكون جزءا من استراتيجية التحول الرقمي للبنك الأهلي المصري أحد أكبر وأعرق البنوك العاملة في الشرق الأوسط، حيث إن منصة إنفو بيب ستعزز التحول الرقمي للبنك بين القطاع المصرفي.