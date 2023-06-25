البنك الأهلي المصري يصدر طابع بريد وعملة تذكارية تحملان اسمه وشعاره

أصدر
تاريخ البنك الأهلي المصري
صرح
وأشار عكاشة إلى مساهمة البنك الأهلي المصري عبر تاريخه في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية، لما له من دور بارز في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، إضافة الى دوره المجتمعي سواء على المستوى الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يستند في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تخطت 630 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات مصر، بما يتماشى مع توجهات الشمول المالي، إلى جانب تواجد خارجي فَّعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري – الخرطوم (بالسودان) والبنك الأهلي المصري – جوبا (بجنوب السودان) وفرعي البنك الأهلي المصري – بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (الصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا).
وذكر «أبو الفتوح» أن البنك يضم شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا – الولايات المتحدة – أستراليا – كندا – الشرق الأقصى – أفريقيا – الخليج العربي).
من جانبها أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على حرص البنك الدائم على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لعملائه حفاظًا على ثقتهم، مشيرًة إلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية من خلال تطـوير قنوات الاتصال الإلكترونية، دعمًا لمبدأ التحول الرقمي، إضافة إلى صقل مهارات القوى البشرية بالبنك من خلال مجموعة برامج تدريبية متطورة محليًا وخارجيًا تواكب أحدث الأساليب المتبعة في القطاع المصرفي، حيث اهتم البنك الأهلي المصري علي مدار سنوات عمره بتطوير العاملين وخاصة فئة الشباب.