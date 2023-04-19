البنك الأهلي المصري يساهم في تعميق الصناعة المحلية مع الهيئة العربية للتصنيع

شهد البنك الأهلي المصري ومصنع قادر، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، تعاونا جديدا في مجال تصنيع أبواب الغرف المصفحة داخل فروع البنك.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة

، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمتنامي مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها، وهو ما يأتي في إطار حرص البنك المستمر على تشجيع الصناعة المصرية، من خلال منتجات ذات مستوى عال من الجودة، لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، خاصة في المنتجات التي تواكب المنافسة مع البديل المستورد، إذ كان البنك الأهلي أول بنك يتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد بوابات كشف المعادن للمباني والفروع الخاصة به، اعتبارا من العام الحالي والتي تم احلالها محل البوابات المستوردة بفروع البنك المختلفة.

كما أشاد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع باستمرار التعاون الإيجابي مع البنك الأهلي المصري، في تشجيع المنتج المحلي الذي ينعكس آثاره على خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، مؤكدا على تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك في مختلف المجالات.

وأشار حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، إلى أن التعاون مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع يمتد ليشمل تصنيع الباب الرئيسي للغرف المصفحة داخل فروع البنك، وإحلال الكالون المستورد بكالون محلي مطابق للمواصفات، إذ أنه تم توريد وتركيب أول باب مصفح إنتاج محلي بالكامل بمواصفات عالمية في مصر داخل مصنع قادر، وتم تركيبه بأحدث فروع البنك الأهلي المصري.

وأكد الحجار على التعاون بين البنك الأهلي المصري خلال الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من خلال تدبير الكثير من احتياجات البنك، ومنها تصنيع سيارات الصارف الآلي المتحركة للبنك، حيث تم توريد عدد 20 سيارة بالكامل بأعلى المواصفات الفنية، وكاميرات المراقبة وأجهزة التتبع، كما يتم أيضا توريد جميع أنواع البالتات الخشبية اللازمة لمباني حفظ المستندات بالبنك، وكذلك البكر الحراري لماكينات الصارف الآلي والصندوق المعدني، لحفظ الراوتر وبعض أنواع الأثاث، وتم تصنيع وتوريد 260 ألف لمبة ليد داخل الهيئة.

وأشار إلى نجاح البنك الأهلي المصري في تصنيع القطاعات المعدنية بمصنع قادر، كبديل عن منتج أمريكي كان يتم استيراده للبنوك بنفس المواصفات العالمية، وتم اعتماده من الشركة الأمريكية المصنعة بالخارج، وكانت تكلفة المتر المحلي قد انخفضت عن المستورد بنسبة 70%، ويجري حاليا العمل على إنتاج كاميرات مراقبة محلية مطابقة للمواصفات الخاصة بالبنوك.