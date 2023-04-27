البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة التوافق مع المعيار الجديد لأمن المعلومات

حصل

شهادة التوافق مع المعيار الجديد لأمن المعلومات

مصري علي شهادة الأيزو 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات وذلك كأول بنك في مصر وأفريقيا يحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI .

وأفاد البنك في بيان أنه تمكن من تحقيق كافة متطلبات المعيار الجديد والذي تم إصداره في أكتوبر 2022 كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013 والذي كان البنك الأهلي المصري قد حصل علي شهادة التوافق معه أيضا كأول بنك في مصر وشمال أفريقيا في عام 2016، كما جدد البنك حصوله عليها لدورة ثالثة جديدة في مايو 2022 عقب عملية تقييم شاملة لكافة الضوابط المطبقة لتشمل تأمين البيانات في نطاق مراكز البيانات ومركز الاتصال وكذلك فروع الخدمة الالكترونية.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بقدرة البنك علي الحصول علي هذه الشهادة الدولية والتي تؤكد حرص البنك علي تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين بيانات العملاء والموظفين واجراء التقييم الدوري للتأكد من كفاءة وفاعلية تطبيقها وهو ما يعد تأكيدا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

هشام عكاشة

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على اهتمام إدارة البنك بتطبيق إطار شامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا والحرص على تطبيق الضوابط المستحدثة بالمعايير الدولية من أجل رفع كفاءة وجاهزية مختلف فرق العمل المتخصصة بالبنك في مجال تأمين بيانات العملاء للتصدي للمخاطر السيبرانية ومخاطر التكنولوجيا بصورة استباقية وتأمين كافة المنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه والتي تساعدهم في إتمام معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.

داليا الباز

ومن جانبها أضافت عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك الأهلي المصري أن البنك استطاع تحقيق التوافق مع المعيار الجديد في خلال أشهر قليلة من تاريخ إصداره ليس فقط بسبب التعاون المثمر بين كافة فرق العمل المعنية بتطبيقه ولكن أيضا بسبب تطبيق البنك لغالبية المتطلبات الجديدة قبل صدور المعيار الجديد عن طريق متابعة والتوافق مع مختلف المعايير الدولية الأخرى وكذلك الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني والذي أصدره البنك المركزي المصري في العام الماضي، مشيرة إلى أن معيار ISO 27001:2022الجديد اشتمل على 11 بندا مضافا مع اجراء التعديلات في 58 بندا من الضوابط التي سبق ان اشتمل عليها المعيار السابق.

عبير خضر

والجدير بالذكر أنه بالتزامن مع حصول البنك الأهلي المصري علي شهادة التوافق مع المعيار الجديد ISO 27001:2022 جدد البنك أيضا توافقه مع ISO 27701:2019 للعام الثاني علي التوالي ويشمل نطاق الشهادة نظام إدارة وحماية الخصوصية الخاص بكافة البيانات الشخصية للعملاء والموظفين التي تشملها خدمات الانترنت والموبايل البنكي التي يقدمها البنك، وتعد تلك الشهادة من الشهادات الحديثة والهامة التي تمنحها هذه المؤسسة العريقة والمشهود لها دولياً بالمصداقية BSI (British Standards Institute)