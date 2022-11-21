البنك الأهلي المصري يحتفل بالفائزين في حملته الترويجية «كأس العالم 2022»

احتفل البنك الأهلي المصري في احتفالية أقيمت به بالتعاون مع شركة فيزا، الشركة المتخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتم تسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية FIFA 2022 لبطاقات ائتمان فيزا البنك الأهلي المصري لحضور مباريات كأس العالم المزمع إقامتها في دولة قطر، والتي فاز منها 10 من عملاء البنك من حاملي البطاقات الائتمانية فيزا البنك الأهلي المصري بباقة سفر متكاملة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA 2022 في قطر.

أشار كريم سوس الرئيس، التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إلى أن كل فائز حصل على باقة لحضور إحدى مباريات فيفا كأس العالم قطر 2022، تتضمن اصطحاب مرافق واحد، شاملة تذاكر الطيران ورحلة ذهاب وعودة إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، وإقامة بغرفة مزدوجة في فندق 5 نجوم.

كما تشمل الجائزة خدمة توصيل من وإلى مطار الدوحة ومن وإلى أماكن المباريات لمزيد من وسائل الراحة للفائزين، و بطاقة مسبقة دفع بمبلغ يتراوح من 300-400$ لكل باقة سفر وفقا لعدد أيام اقامة الفائزين، مع إتاحة دخول Visa Everywhere Lounge بالمطار، إضافة إلى الاستمتاع بخدمة Visa Concierge بالفندق.

وأضاف أن اختيار الفائزين تم إلكترونيا لأعلى 10 عملاء من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية، والذين قاموا بأعلى عدد حركات للمشتريات من خلال ماكينات الـ POS أو الشراء عبر الإنترنت، كما تم تسليم الجوائز بحضور داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وملاك البابا رئيس شركة فيزا في مصر.