البنك الأهلي المصري يتعاون مع «OPay» لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي

وقع البنك الاهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة OPay مصر وشمال إفريقيا بهدف تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، لتيسير عمليات الدفع والتحصيل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.

صرح يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن هذا التعاون يأتي دعمًا للخطط الاستراتيجية للدولة في إطار حرص البنك على التوسع في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة لدى المستهلكين والتجار، وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يأتي ضمن دور البنك الفعال والمتنامي في تفعيل الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا علي النقد، وهو أحد مستهدفات الدولة وفقًا ورؤية مصر الرقمية، مضيفًا أن البنك يحرص علي تقديم خدمات مصرفية متنوعة لكافة شرائح العملاء بأعلى معدلات الكفاءة والجودة.

من جانبه، أوضح كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري، أن تعاون البنك مع شركة OPay يأتي ليشمل أهم الخدمات التي يحتاجها عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتلبية احتياجاتهم عبر الخدمات المصرفية الالكترونية.

وأشار الي سعي البنك الدائم للوصول الى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الالكترونية من خلال قبول مختلف انواع التحصيلات عبر الانترنت باستخدام جميع انواع البطاقات البنكية بالإضافة الى رمز الاستجابة السريع QR code وخدمة R2P ( Request To pay ) حيث يمكن للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصيل مستحقاتهم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بهم وايضاً توفير خدمات التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك الاهلي المصري.



وصرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية لشركة OPay بأن الشراكة مع البنك الاهلي المصري تعد شراكة استراتيجية حيث أن البنك الاهلي المصري أهم البنوك الرائدة في مجال التحصيل وعمليات الدفع الإلكتروني وتتطلع الشركة لتوسيع قاعدة العملاء في الفترة القادمة مع البنك لإتاحة مزيد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي من أجل تعزيز عمليات الشمول المالي وكذلك تطبيقاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات بإتاحة جميع انواع التحصيلات الإلكترونية للتسهيل علي العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني.

وأضاف أن الشركة بد أت نشاطها في مصر بمطلع العام 2021، وحققت نجاحات مبهرة من حيث الانتشار في نقاط البيع الإلكترونية للشركة من اجل تحصيل الفواتير وسداد المدفوعات الإلكترونية الأخرى في جميع المحافظات .



وأضاف “خضر” أن الشركة تدعم مبادرة البنك المركزي من خلال توفير منصة إلكترونية شاملة لتقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني والإسهام في توفير حلول الكترونية شاملة للتجار وكذلك المستخدم النهائي مما يؤدي الى نمو سوق الدفع الإلكتروني بمصر.

مشيرا الي المبادرة الرئاسية للإصلاح الاقتصادي وما نتج عنها من قرارات ومبادرات من البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في استقطاب المزيد من المستثمرين الاجانب للسوق المصري خلال الفترة الماضية.