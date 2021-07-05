البنك الأهلي المصري الأول في إطلاق أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

وقع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عقد توريد مجموعة كبيرة من أتوبيسات نقل موظفي البنك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث قام “حسام الحجار” رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة جمعية خدمات العاملين بالبنك واللواء “عبد المنعم عبد الحميد هنداوي” رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية – مصنع 45 الحربي بتوقيع عقدي توريد مجموعة كبيرة من الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح أبوالفتوح في بيان اليوم، أنّ التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مما سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام السولار والانبعاثات الضارة الصادرة عنه.

وأضاف أن هذا التوجه يتوافق مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتوفير نظام بيئي متكامل ومستدام، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في توريد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي لا يعد التعاون الأول من نوعه، حيث سبق وتم التعاون في الكثير من مجالات التصنيع والتوريد المختلفة.

وأكد حسام الحجار أنّ البنك الأهلي المصري حريص دائماّ علي التعاون مع المصانع والشركات الوطنية دعما للصناعة المحلية التي تخدم الاقتصاد القومي، حيث كان البنك الأول الذي يشترط في كل المناقصات التي يقوم بطرحها تشجيع الشراء من المنتجات المحلية سواء بتصنيع كامل أو بأعلى نسبة تجميع محلي.

وأشار الى أن البنك الأهلي المصري لديه رؤية أيضاّ مع قرب افتتاح الفرع الجديد بالعاصمة الإدارية بالجمهورية الجديدة والذي سيكون فرع متميز يوفر كل الخدمات الرقمية الأحدث بالعالم، وبالتالي كان من الضروري أن يتم توفير أتوبيسات صديقة للبيئة منذ بداية العمل بالعاصمة الإدارية، إضافة الى وضع خطط مستقبلية طموحة لتوفير وسائل أخري لنقل موظفي البنك للمبني الإداري الجديد الخاص به بحيث تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة سواء من خلال أتوبيسات نقل جماعي أو سيارات ملاكي للمهام المختلفة التي يقوم بها الموظفون، وهو ما يتماشى أيضا مع خطط الدولة في هذا الشأن.

وحضر حفل التوقيع أحمد الملاح مدير عام قطاع الشؤن الإدارية بالبنك وحسين النجار مدير عام قطاع المشتريات والمهندس حسام شاكر نائب المدير العام.