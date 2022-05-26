البنك الأهلي المتحد يمول أعمال تطوير فندق «شيراتون سوما باي» في البحر الأحمر

حصلت شركة فندق سوما باي على قرض من البنك الأهلي المتحد – مصر، بغرض تجديد وتطوير فندق شيراتون سوما باي المطل على البحر الأحمر.

وفي هذا الصدد؛ قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة للبنك الأهلي المتحد – مصر: “يواصل البنك الأهلي المتحد جهوده المستمرة لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، حيث يعد القطاع السياحي واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، كذلك يستوعب جزء كبير من العمالة المصرية.”

وأوضحت أن البنك الأهلي المتحد- مصر لا يتوانى عن تمويل كافة المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية القوية، التي تسهم في توفير فرص عمل للسوق المحلية، وتعزز من فرص نمو الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته أوضح المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبوسومة للتنمية السياحية المطور لشبه جزيرة سوما باي ، أن الشركة حريصة علي تحديث وتطوير الفنادق المقامة علي أراضيها بالإضافة لقيامها ببناء فنادق جديدة ومتنوعة لخدمة كافة القطاعات السياحية.

وأضاف: “فندق شبراتون سوما باي أول فندق تم إنشائه في المنطقة وافتتح عام 1998 تحت إدارة شركة ستاروود سابقا (ماريوت حاليا)، والآن حان وقت تجديد وتطوير الفندق ليتماشي مع متطلبات العصر ومواصفات مجموعة ماريوت العالمية”.

وقالت ديما أبو غزالة – رئيس مجلس إدارة شركة فندق سوما باي، إنه يسعدنا تعاوننا مع البنك الأهلي المتحد – مصر في تجديد وتطوير فندق شيراتون سوما باي، لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والسياح الزائرون.

ويتضمن فندق شيراتون 326 غرفة شاملة 51 جناح، 7 مطاعم، ومجمع مؤتمرات، كما يوجد بالفندق مركز رياضات مائية، مجمع ألعاب مائية للأطفال (سوماسبلاش) ومنتجع صحي (سبا) .

ويقع الفندق علي الجانب الجنوب الغربي لشبه الجزيرة علي شاطيء بطول 800 متر بالإضافة لقربه من منطقة الغوص (رأس سوما) ومحمية جزيرة أم جرسان.