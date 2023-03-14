البنك الأهلي المتحد يحقق صافي أرباح بقيمة 2.04 مليار جنيه خلال العام المالي 2022

حقق البنك الأهلي المتحد – مصر نموًا بصافي الأرباح المجمعة خلال عام 2022 نسبته 73.6%، ليقفز البنك بأرباحه المجمعة إلى 2.04 مليار جنيه للعام المالي 2022، مقابل 1.18 مليار جنيه لعام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد – مصر بنهاية العام المالي 2022، مؤشرات متميزة تؤكد على ريادته في القطاع المصرفي، واستمراره في اتباع سياسة توسعية بالسوق المصرية، تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومتميزة، مع الأخذ في الاعتبار دراسة مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.

أصول البنك الأهلي المتحد

وارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 33% لتسجل 85.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 16.2% لتسجل 10.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 9.2 مليارًا بنهاية عام 2021 مما يعكس مستويات مرتفعة من السيولة و رأس المال.

الخدمات المصرفية الإلكترونية

وفي إطار اهتمام البنك الأهلي المتحد – مصر بالخدمات المصرفية الإلكترونية؛ أطلق البنك خلال عام 2022 عددًا من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحها، والتي يأتي في مقدمتها خدمة “الحساب المصرفي الإلكتروني – E-Account”، والتي تتيح الحصول على رقم الحساب فور إتمام الخطوات و تفعيل الحساب في الفرع ، كما انضم البنك إلى منظومة عمل (InstaPay)، والتي تتيح للعميل الوصول المباشر إلى حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظيًا علي مدار اليوم و طوال أيام الأسبوع 24/7 من خلال الهاتف المحمول.

خدمات بنكية لذوي الهمم

وحرص البنك على تسهيل وصول الخدمات البنكية لذوي الهمم وذلك عبر توافق بعض الفروع و ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية – للتعامل مع احتياجاتهم.

وطور

خدمة الإنترنت البنكي للشركات (B2B) والتي تتيح لعملائه إمكانية الاطلاع على حساباتهم وتنفيذ جميع معاملات شركاتهم البنكية من مدفوعات موردين أو مرتبات أو عمليات تجارية من خلال خدمة الإنترنت البنكي للشركات B2B.