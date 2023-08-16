البنك الأهلي المتحد – مصر يُطلق قرض السيارة الكهربائية بتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه

أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، عن إطلاق منتج جديد “قرض السيارة الكهربائية”.

منتج قرض السيارة الكهربائية

في هذا السياق؛ أوضح محمود جمال رئيس منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المتحد – مصر أن إطلاق منتج قرض السيارة الكهربائية يأتي في إطار حرص البنك على تقديم منتجات مصرفية متنوعة تحافظ على نجاحاته المحققة بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن قرض السيارة الكهربائية يأتي ضمن مبادرة البنك لتقليل الانبعاثات، التي يقدمها عبر برنامج “Green Finance”، تحت شعار “تمويل أخضر، لمستقبل أفضل”، حيث يعزز القرض من ممارسات الأفراد التي تحافظ على البيئة، وتساهم في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأضاف أن منتج قرض السيارة الكهربائية يتيح تمويل يصل إلى 75% من قيمة السيارة بحد أقصى 2 مليون جنيه، يسددها العميل على فترات زمنية تتسم بمرونة كبيرة تتراوح بين سنتين وحتى 7 سنوات، مشيرًا إلى أن المصاريف الإدارية للقرض لا تتعدى الـ 2% من قيمة القرض.

وأكد أن القرض متاح أيضًا لعملاء البنك الأهلي المتحد من أصحاب الشهادات والودائع الإدخارية، وذلك بضمان المدخرات، حيث يحصل العميل في هذه الحالة على تمويل قدره 90% من إجمالي قيمة الوعاء الادخاري.