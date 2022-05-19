البنك الأهلي المتحد مصر يوقع اتفاق تعاون مع «Raye7»

وقع البنك الأهلي المتحد – مصر اتفاقية تعاون مع شركة “Raye7”، العاملة في مجال التقنية، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بمبادرة “أنتي”، بهدف تعزيزعملية التحول الرقمي في المجتمع المصري، وكذلك دعم دور المرأة المصرية في العمل الحر بمجال البرمجيات، حيث تم تخريج أول دفعة، والتي تتضمن 25 سيدة تتراوح أعمارهن من 21 إلى 35 عامًا، مما ساهم في رفع كفاءتهن واكتساب مهارات البرمجة، وعزز من قدرتهن للحصول على فرص عمل.

وقالت هالة صادق عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر إن التعاون الأول من نوعه مع شركة “Raye7” يأتي تعبيرًا عن مدى حرص البنك الأهلي المتحد علي المساهمة في عملية التحول الرقمي، وتعزيز دور المرأة في العمل بمجال التكنولوجيا كإحد ى الخطوات الهامة التي يخطوها البنك ضمن إستراتيجيته المستقبلية وتتوافق مع أهداف البنك المركزي والدولة المصرية.

وأوضحت أن اتفاقية التعاون مع شركة ”Raye7″، تتم عبر المنصة التعليمية التي تجمع بين المهارات التقنية، المتمثلة في تعلم مهارات البرمجة والمهارات الوظيفية والإدارية ، وهو ما يوسع نطاق فرص حصولهن على وظائف، وكذلك يدعم قدرة السيدات للمشاركة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي يعد هدفا قوميا تسعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن البنك يستهدف خلال العام الجاري التوسع في رعاية الدورات التدريبية، وذلك في إطار دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية ودعم التحول الرقمي وتمكين المرأة، مشيرةً إلى أن شركة “Raye7” تمثل نموذجًا رائدًا في مجال ريادة أعمال المرأة، حيث تصل نسبة مساهمة السيدات في هيكل ملكيتها إلى 90%، مع وجود جميع الموظفين في الإدارة العليا من السيدات، وكذلك نسبة تتخطى الـ 75% من الموظفين من العنصر النسائي.

ومن ناحية أخرى؛ قالت سميرة نجم الرئيس التنفيذي لشركة “Raye7 “:سعداء بالتعاون مع البنك الأهلي المتحد في عملية تمكين المرأة، وهو هدف رئيسي تسعى الشركة إلى تحقيقه عبر التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وعلى رأسهم البنك الأهلي المتحد – مصر”.

وأضافت أن مبادرة “أنتي”، والتي أطلقتها شركة “Raye7” بالتعاون مع منظمة “CTEK” (الأمريكية الدولية)، تستهدف تمكين المزيد من النساء وتحقيق التفوق في مجال التكنولوجيا من خلال بناء القدرات وتكافؤ الفرص، بما يساهم في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.