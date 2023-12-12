البنك الأهلي المتحد – مصر يفتتح فرعًا جديدًا بمنطقة «تيدا الصينية» بالسخنة

افتتح البنك الأهلي المتحد – مصر، مطلع الأسبوع الجاري، فرعًا جديدًا بمنطقة “تيدا الصينية” بالسخنة. وتفقد الحضور، عقب الافتتاح، الفرع مع الاطلاع على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

ويتمتع الفرع الجديد بحسب بيان الجديد بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا، والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر، وصمم الفرع الجديد بمداخل خاصة وسهله لذوي الهمم ولراحة جميع العملاء

من جانبه، قال محمد عاصم، نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد – مصر، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار خطة البنك لتعزيز شبكة فروعه، مع التركيز على تقديم الخدمات في المناطق الصناعية الهامة وذلك بالتوازي مع خدمة المواطنين.

وأكد أن منطقة “تيدا الصينية” الصناعية في العين السخنة بخليج السويس، تُعد أحد أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما جعل البنك يحرص على تقديم خدماته المصرفية للشركات المتواجدة بها.

وأكد على حرص البنك على تقديم كافة الخدمات المصرفية التي تدعم الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة وغيرها من القطاعات، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة المصرية.

يذكر أن الفرع الجديد ينضم إلى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد – مصر، لتصل بذلك لنحو 41 فرعًا حاليًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 90 ماكينة صراف آلي.