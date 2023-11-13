البنك الأهلي المتحد - مصر يتعاون مع «DCarbon» لتعزيز معايير الاستدامة

وقّع – مصر بروتوكول تعاون مع شركة DCarbon، بهدف التعاون بين الجانبين لتعزيز معايير الاستدامة وممارسات التمويل المستدام، عبر عمليات البنك التشغيلية وأنشطته التمويلية.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك على تكامل أنشطته مع القضايا البيئية والاجتماعية، وتطبيق معايير الحوكمة (ESG)، وذلك في جميع الأبعاد التشغيلية المرتبطة بعمليات البنك والمحافظ التمويلية التي يقدمها لعملائه.

في هذا الصدد قالت هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد – مصر، إن هذا التعاون يعدّ استكمالًا لدور البنك المستمر والرائد في دعم مختلف مجالات التنمية الخضراء، وحرصه الدائم على توفير التمويل المستدام لدعم القضايا البيئية والاجتماعية.

وأوضحت أن التعاون يتضمن تعريف كبار المسئولين في البنك بكل المعايير والأسس المتعلقة ، وكذلك أحدث وسائل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ليتوافق البنك في ذلك مع أنشطته التشغيلية والتمويلية والمعايير الدولية والمحلية.

وأضافت: “يستهدف البنك الأهلي المتحد – مصر تبني كل الممارسات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحدُّ من المخاطر البيئية،

حيث أطلق البنك، في وقت سابق، مبادرة تقليل الانبعاثات عبر برنامج ‘Green Finance’ تحت شعار تمويل أخضر لمستقبل أفضل؛ بهدف تعزيز الممارسات التي تحافظ على البيئة وتسهم في مواجهة ظاهرة تغير المناخ،

كما قام البنك بتمويل أنشطة عملائه التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام بدائل الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوفير الموارد المائية وإدارة النفايات وزيادة الكفاءة التشغيلية،

بالإضافة إلى تعزيز دور التنمية المجتمعية ودعم المرأة في كل المجالات وتحقيق دور الشمول المالي”.

جدير بالذكر أن جهود البنك الأهلي المتحد – مصر في هذا الملف تتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية المتمثلة في “رؤية مصر 2030″، وأهداف البنك المركزي المصري نحو تعزيز دور التنمية المستدامة والتمويل المستدام والتوجه الإستراتيجي نحو تعظيم فرص الاستثمار في المشروعات الخضراء والذكية.