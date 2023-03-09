البنك الأهلي الكويتي ينظم حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى الأطفال الجامعي

نظم البنك الأهلي الكويتي – مصر حملة للتبرع بالدم داخل مقره الرئيسي بالقرية الذكية لصالح مستشفى الأطفال الجامعي “أبو الريش المنيرة” بالتعاون مع مستشفى الدكتور محمد الشبراويشي.
يأتي ذلك في إطار الدور الفعال الذي يقوم به
جديراً بالذكر أن المسئولية المجتمعية تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر، حيث يواصل البنك جهوده في دعم كافة القطاعات والفئات غير القادرة .. من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح بدءاً من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية من ملابس وإمدادات غذائية ومعدات ورعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم وغير القادرين مادياً.