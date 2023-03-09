البنك الأهلي الكويتي ينظم حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى الأطفال الجامعي

نظم البنك الأهلي الكويتي – مصر حملة للتبرع بالدم داخل مقره الرئيسي بالقرية الذكية لصالح مستشفى الأطفال الجامعي “أبو الريش المنيرة” بالتعاون مع مستشفى الدكتور محمد الشبراويشي.

يأتي ذلك في إطار الدور الفعال الذي يقوم به

في مجال المسئولية المجتمعية ومبادراته المختلفة لتعزيز الصحة والسلامة العامة، وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع موظفي البنك على المشاركة الإيجابية في الخدمات المجتمعية ونشر الوعي بأهمية التبرع بالدم لعلاج وإنقاذ حياة الأطفال المرضى . وذلك تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية قبل التبرع لقياس ضغط الدم ومستوى الهيموجلوبين للتأكد من أن المتبرعين بصحة جيدة.

جديراً بالذكر أن المسئولية المجتمعية تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر، حيث يواصل البنك جهوده في دعم كافة القطاعات والفئات غير القادرة .. من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح بدءاً من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية من ملابس وإمدادات غذائية ومعدات ورعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم وغير القادرين مادياً.