البنك الأهلي الكويتي يقبل استقالة رئيسه التنفيذي

قبل البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة جورجس ريتشاني اعتبارا من يوم الخميس 27 أبريل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

جاء ذلك في بيان على موقع بورصة الكويت دون مزيد من التفاصيل.

ووافق البنك الأهلي في يونيو على بدء الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ محتملة مع بنك الخليج الكويتي، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتأسس البنك الأهلي الكويتي في 1967 وأدرج في بورصة الكويت في 1984 ويبلغ رأسماله المدفوع 178.5 مليون دينار، بينما تأسس بنك الخليج في 1960 وأدرج في بورصة الكويت في 1984 ويبلغ رأسماله المدفوع 320 مليون دينار.

ولم يذكر بيان يوم الأحد ما إذا كان للصفقة المحتملة مع بنك الخليج صلة بقرار الاستقالة أم لا.