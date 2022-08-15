البنك الأهلي الكويتي يشارك في فعاليات «اليوم العالمي للشباب»

شارك البنك الأهلي الكويتي- مصر في فعاليات “اليوم العالمي للشباب” تحت رعاية البنك المركزي المصري من خلال تواجده بنادي “ماتريكس” في محافظة طنطا، ونادي “السويس الرياضي” بمحافظة السويس، انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئة الشباب.

يحرص البنك على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية بمزايا حصرية خلال فترة المبادرة، وتشمل هذه العروض: فتح حساب توفير مجانًا بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب وإصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر والتسجيل المجاني في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول ووثيقة تأمين ضد الحوادث مجانًا، بالإضافة إلى التسجيل في المحفظة الإلكترونية مجانًا.

تمكَّن ممثلو البنك الأهلي الكويتي- مصر من التواصل والتفاعل الناجح مع الشباب من خلال تواجده في مدينتيْ طنطا والسويس وتوزيع النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي، الصادرة من البنك المركزي المصري بهدف رفع الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية .

على صعيد متصل، يواصل البنك دوره في دعم مبادرات البنك المركزي والعمل على الوصول إلى قطاعات العملاء غير المتعاملين مع البنوك من خلال إطلاق مجموعة من الحسابات الجديدة تحت مسمى “حسابات الشمول المالي” مثل حساب ” فيوتشر” للشباب،

وحساب النشاط الاقتصادي “بداية” للشركات والمنشآت متناهية الصغر، وحساب المهن الحرة “بداية” للأفراد وحساب توفير “سهولة” للأفراد.

ويتم فتح الحسابات مجانًا ببطاقة الرقم القومي للشباب من سن 16 حتى 21 عامًا، وأقل المستندات للشركات المتناهية الصغر، وتتمتع جميع هذه الحسابات بالعديد من المزايا الحصرية وهو ما يتيح للبنك جذب شرائح جديدة من العملاء.