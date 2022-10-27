البنك الأهلي الكويتي – مصر ينظم أسبوعًا للتوعية بأهمية الشمول المالي ببني سويف

شارك البنك الأهلي الكويتي – مصر في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للادخار في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2022 بتواجده لمدة أسبوع بمقر جامعة النهضة في محافظة بنى سويف.

ويأتي ذلك لتعزيز أهداف الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة ومبادرات البنك المركزي المصري.

وتواصل ممثلو البنك الأهلي الكويتي – مصر، على مدار الأسبوع مع الطلاب والعاملين بالجامعة؛ لتوعيتهم بأهمية الادخار، وتعريفهم بالمنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.

ويطرح البنك، خلال فترة المبادرة، العديد من العروض والمميزات؛ بهدف جذب شرائح جديدة لفتح حسابات بنكية مجانًا وبدون مصاريف إدارية بالإضافة إلى إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ووثيقة تأمين مجانية ضد الحوادث الشخصية والتسجيل المجاني في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول والمحفظة الإلكترونية.

حسابات الشمول المالي من البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفى ذات السياق أطلق البنك الأهلي الكويتي – مصر مجموعة من الحسابات الجديدة تحت مسمى “حسابات الشمول المالي” ومنها حساب توفير “فيوتشر” للشباب وحسابات “بداية” لأصحاب المهن الحرة والحرفية من الأفراد والشركات متناهية الصغر.

وأطلق البنك أيضا حساب توفير “سهولة” للأفراد على أن يتم فتح جميع تلك الحسابات مجانًا ببطاقة الرقم القومى للأفراد وأقل المستندات المتاحة للشركات. وتتمتع جميع هذه الحسابات بالعديد من المزايا الحصرية وهو ما يتيح للبنك جذب الفئات المستهدفة من غير المتعاملين مع البنوك وتمكينهم من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي كل احتياجاتهم.