البنك الأهلي الكويتي مصر يفتتح أحدث فروعه بالزقازيق

محمد سالم افتتح البنك الأهلي الكويتي– مصر أحدث فروعه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية رسميًّا، يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2017، في إطار خطة البنك للتوسع، والتي تهدف إلى تغطية جغرافية أوسع داخل نطاق القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية. وقام بحضور…

محمد سالم

افتتح البنك الأهلي الكويتي– مصر أحدث فروعه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية رسميًّا، يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2017، في إطار خطة البنك للتوسع، والتي تهدف إلى تغطية جغرافية أوسع داخل نطاق القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية.





وقام بحضور مراسم الافتتاح كل من اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، وعلى المعرفي، رئيس مجلس إدارة البنك، وخالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين.

وصرح على المعرفي، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلًا: “إن البنك يسعى إلى تعزيز تواجده في السوق المصرفية المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال خطة طموح لتدعيم شبكة فروع البنك مما يمكّننا من جذب وخدمة قطاع أوسع من العملاء. ونسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة مجهوداتنا للارتقاء بالمزايا التنافسية لخدماتنا من خلال تقديم حلول بنكية متميزة ومبتكرة”.

من جانبه صرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، قائلًا: “إن أداء البنك المتميز يرجع إلى استراتيجيتنا بعيدة المدى والتي ترتكز على تطوير الخدمات والمنتجات وتنمية المهارات داخل البنك، بالإضافة إلى ترسيخ علامتنا التجارية في السوق المصرفية المصرية مما يؤهلنا للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه. هذا وقد قمنا مؤخرًا بطرح العديد من المنتجات والخدمات التي تلبى احتياجات عملائنا المختلفة لتتوافق مع التغيرات والتطورات الاقتصادية”.

وأضاف السلاوي “أن البنك سوف يستمر في خطته للتوسع جغرافيًّا ليبقى دائمًا أقرب لعملائه مما يمكننا من تلبية كل احتياجاتهم المالية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم أينما كانوا. ويأتي هذا من منطلق التزام البنك تجاه دعم الاقتصاد المصري بشكل عام، والمساعدة على إنماء القطاع المصرفي بشكل خاص”.

ويتمتع الفرع الجديد بموقع متميز حيث يقع في 25 شارع طلعت حرب/ 7 شارع القاضي، وقد تم تزويده بأحدث وسائل خدمة العملاء؛ لتقديم أفضل وأسرع خدمة مصرفية لدعم وتمويل العملاء من الشركات والمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد.