البنك الأهلي الكويتي - مصر يطلق حملة توعوية لنشر ثقافة الشمول المالي ببني سويف

أطلق البنك الأهلي الكويتي – مصر حملة توعوية عن الشمول المالي والتحول الرقمي خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع جمعية الأورمان في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

يأتي ذلك استمرارًا لدعم البنك الأهلي الكويتي – مصر، لمبادرة البنك المركزي المصري فى جميع أنحاء الجمهورية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة ونشر الثقافة المالية لدى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك.



الادخار والتخطيط المالي

وعقد البنك ندوة تثقيفية بمشاركة أكثر من 150 سيدة من فئات مختلفة بمحافظة بنى سويف؛ حيث شملت قائمة الحضور سيدات عاملات وربات منزل وسيدات من ذوي الهمم وطالبات وأصحاب الحرف اليدوية والصناعية ورائدات أعمال.

ويهدف ذلك لزيادة الوعي بأهمية الادخار والتخطيط المالي وإدارة الموارد، كما تم استعراض المميزات المختلفة للمنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التي يمكن أن تدعم النساء في حياتهن اليومية وفي تحقيق الاستقلال الاقتصادي .

عرض ومزايا

طرح

خلال فترة المبادرة التي امتدت حتى نهاية مارس الماضي العديد من العروض والمميزات الحصرية والتي شملت فتح حسابات بنكية مجانًا وبدون مصاريف إدارية بالإضافة إلى إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر والتسجيل المجاني في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول والمحفظة الإلكترونية ووثيقة تأمين مجانية ضد الحوادث الشخصية.ويحرص البنك الأهلي الكويتي- مصر على تكريس جهوده للوصول لكافة شرائح المجتمع وتقديم تجربة مصرفية متميزة وسلسة؛ من خلال مشاركته وجهوده الدؤوبة في المبادرات الوطنية التي يطلقها البنك المركزي المصري؛ بهدف جذب ودمج الفئات من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيزًا لنمو الاقتصاد المصري.