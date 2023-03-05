البنك الأهلي الكويتي– مصر يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد 18.25%

طرح البنك الأهلي الكويتي – مصر شهادة ادخار ثلاثية بعائد 18.25%.

وتأتي دورية صرف العائد للشهادة الثلاثية: 17.5% شهريا، و18% شهريا على أن يكون الحد الأدنى للشهادة 500 ألف جنيه، و18.25% ربع سنوي. وذلك حسب البيانات المنشورة على موقع



ويصل العائد على الشهادة لأجل 4 سنوات، إلى 15.25% ويصرف شهريًا، أما الشهادة ذات الأجل 5 سنوات، فتتوزع دورية صرف العائد على النحو التالي: 10.5% يوميا، و14.25% شهريا، و10.50% يصرف عند تاريخ الاستحقاق.

وتصدر الشهادة بقيمة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتيح البنك الأهلي الكويتي الاقتراض بضمان هذه الشهادة حتى 95% من قيمتها.