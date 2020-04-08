البنك الأهلي الكويتي مصر يدعم الحملة الوطنية لمكافحة «كورونا»

أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر المشاركة مع عدد من المؤسسات الأهلية (مصر الخير – أهل مصر – جزيرة الخير) في الحملة الوطنية لمكافحة انتشار وباء كورونا لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم لمكافحة انتشار هذا الوباء .

وأعلن تنسيقه مع مؤسسة أهل مصر لتقديم الدعم والمساندة العاجلة للمستشفيات العامة من معدات وتجهيزات السلامة الضرورية للكوادر الطبية من أجل حمايتهم من العدوي خلال جهودهم اليومية المبذولة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

كما قام البنك بشراء عدد خمسة أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات (القصر العيني التخصصي – حميات العباسية – حميات إمبابة) .

وكان البنك قد أعلن مؤخرا عن مشاركته في مبادرة ” تحدي الخير” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال تكفله بعدد 5000 أسرة من العمالة اليومية المتضررة لمدة شهر كامل، هذا بجانب تقديم تبرع مالي إلى مؤسسة جزيرة الخير لصالح العمال الذين توقف مصدر رزقهم بسبب هذه الظروف.

صرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، بأن البنك لديه التزام بدعم سلامة المجتمع والمشاركة في الجهود المبذولة لمحاربة انتشار هذا الوباء، ونسعى من خلال التبرعات المالية والانضمام إلي المبادرات المجتمعية إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي في مصر وكوادره الطبية التي تواجه تحديات لا يستهان بها لمواجهة انتشار هذا الفيروس.

ووجه السلاوي الشكر لجميع الكوادر الطبية والمتطوعين على عملهم وتفانيهم في الحد من انتشار هذا الفيروس المستجد الذي تحاربه مصر والعالم، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة للتكاتف من أجل تجاوز هذا التحدي، وضرورة اتباع التعليمات الرسمية المعلنة من وزارة الصحة المصرية والجهات الرسمية بالدولة.