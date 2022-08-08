البنك الأهلي الكويتي - مصر يحقق 887 مليون جنيه صافى أرباح

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر اليوم عن تحقيق طفرة فى النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق صافى أرباح عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو بقيمة 887 مليون جنيه مقارنة بـ 396 مليون جنيه بالفترة ذاتها من عام 2021 ، وشهد صافى الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 27% ليحقق 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1 مليار جنيه بالفترة ذاتها من العام الماضى.

خالد السلاوي

وتأكيداً على الأداء القوى للبنك الأهلي الكويتي – مصر، نجح البنك في تحقيق نسبة نمو 8% في إجمالي الأصول ليبلغ 61.4 مليار جنيه مقارنة بـ 56.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 12% ليبلغ 53.7 مليار جنيه مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه، وزادت محفظة القروض بنسبة 13% لتبلغ 30.85 مليار جنيه مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه بنهاية 2021 ، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.28% بنسبة تغطية تخطت الـ 170%.

وتعليقاً على النتائج المالية المشار اليها عن فترة الستة أشهر الأولى من العام أكد على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: “أن هذا الأداء المتميز يشكل مؤشراً واضحاً على قوة ومرونة استراتيجيتنا ونهجنا الحذر وهو ما أتاح لنا تحقيق هذا النجاح بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة. وسوف نواصل تركيزنا خلال الفترة المقبلة على أهدافنا الاستراتيجية من أجل الحفاظ على هذا النجاح والتركيز على تعزيز مركزنا المالي لتحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية. وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزى المصري لتحسين الأوضاع والعمل الدؤوب لرسم خطة للنهوض بالاقتصاد، واغتنم هذه الفرصة بالنيابة عن مجلس ادارة البنك لأتوجه بالشكر والتقدير لهذا الدعم المستمر.”

علي معرفي

وفى ذات السياق ، علق خالد السلاوي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا “ان عام 2022 شهد تركيزا مكثفا من إدارة البنك لمواصلة مسيرتنا لتحقيق التميز على كافة المؤشرات المالية وذلك لضمان تحقيق الإستدامة وتعزيز مكانة البنك وريادته كأحد أسرع البنوك نموا في القطاع المصرفي المصري ، حيث تمكن البنك من تحقيق ارتفاع فى صافى الأرباح التشغيلية بنسبة 37% ليبلغ 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ 756 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 580 مليون جنيه فى يونيو2021. وأود ان أتوجه بالشكر لموظفينا على جهودهم الدؤوبة ولعملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر لنا.”

وتابع السلاوي: “ومن خلال حرصنا الدائم على تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا وتماشيًا مع خطتنا لرفع مستوى خدمة العملاء سوف نواصل جهودنا في مجال التحول الرقمي لمواكبة متطلبات واحتياجات عملائنا بكفاءة عالية. هذا وترتكز إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة قاعدة العملاء من خلال تطوير خدماتنا الرقمية وطرح منتجات مصرفية متميزة للأفراد والشركات والاستمرار في تلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يشمل تقديم خدمات وحلول بنكية مبتكرة تماشياً مع توجهات الدولة لدعم النمو الاقتصادى.”

وعلى صعيد متصل، يواصل البنك دوره فى دعم مبادرات البنك المركزى والعمل على الوصول إلى قطاعات العملاء غير المتعاملين مع البنوك من خلال إطلاق باقات متنوعة من الخدمات المصرفية والحملات التوعوية لتحقيق اهداف الشمول المالي ونشر الوعي حول أهمية المنتجات البنكية الجديدة وأبرز المزايا والعروض التى يقدمها البنك. قام البنك بطرح مجموعة من الحسابات الجديدة تحت مسمى “حسابات الشمول المالي” مثل حساب ” فيوتشر” للشباب وحساب النشاط الاقتصادي “بداية” للشركات والمنشآت متناهية الصغر وحساب المهن الحرة “بداية” للأفراد وحساب توفير “سهولة” للأفراد. ويتم فتح الحسابات مجاناً ببطاقة الرقم القومى للشباب من سن 16 وحتى 21 ، وأقل المستندات للشركات المتناهية الصغر، وتتمتع جميع هذه الحسابات بالعديد من المزايا الحصرية كإصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً والتسجيل المجانى فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بالإضافة إلى احتساب عائد تنافسي يومي وشهري وهو مايتيح للبنك جذب شرائح جديدة من العملاء.