البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي ربح تشغيلي بقيمة مليار جنيه في 2019

صافي ربح بعد استبعاد أثر تقلبات العملة بقيمة 749 مليون جنيه

أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر، عن تحقيقه نتائج مالية قوية للسنة الرابعة على التوالي؛ حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنهاية عام 2019 بنسبة 39%، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مليار جنيه، كما نما صافي الدخل من العائد بنسبة 38% ليصل إلى 1.43 مليار جنيه.

قال البنك الأهلي الكويتي مصر في بيان إن صافي الأرباح بعد استبعاد أثر إعادة تقييم العملات الأجنبية بلغ 749 مليون جنيه.

كما ارتفع أيضاً إجمالي الأصول بنسبة 27٪ ليصل إلى 35.69 مليار جنيه، ونما إجمالي محفظة قروض العملاء بنسبة 20٪، ليصل إلى 19.14 مليار جنيه.

وارتفعت كذلك ودائع العملاء بنسبة 17٪ لتصل إلى 28.19 مليار جنيه.

علي معرفي

رئيس مجلس الإدارة: نعتزم مواصلة الاستثمار في مصر

وصرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، بأن البنك نجح في مضاعفة الزيادة في صافي دخل العائد وإجمالي الأصول، لافتًا إلى أن البنك يعمل على مواصلة الأداء الجيد خلال الفترة المقبلة.

وتابع: سنواصل الاستثمار في دعم وتنمية كوادرنا البشرية والارتقاء بالمزايا التنافسية لخدماتنا بجميع القطاعات لتلبية احتياجات شرائح عملائنا، فلدينا هدف مشترك كفريق عمل نحو استكمال مسيرة النمو وتقديم خدمة مصرفية متميزة وهو ما سوف ينعكس على المدى البعيد من تعاظم قيمة أسهم البنك تحقيقاً لمصلحة المساهمين.

خالد السلاوي

وصرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بأن هذه النتائج تعكس قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق نتائج قوية؛ حيث سجلت كل المؤشرات المالية ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، ما يؤكد نجاح فريق العمل في ترجمة استراتيجيتنا الطموحة إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أن البنك قام بتطوير وتحديث خدماتنا وقنوات الاتصال المباشر مع عملائنا بحيث تتماشى مع اختياراتهم ومتطلباتهم المتغيرة.

وسيظل هدفنا الدائم هو تحقيق إنجازات قياسية من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً في زيادة حصتنا السوقية وتقديم خدمات مصرفية رفيعة المستوى لعملائنا.

جدير بالذكر أنه في يناير 2020 حصل البنك الأهلي الكويتي – مصر على جائزة “البنك الأسرع نمواً في مصر” من قبل مجلة “International Finance”، تقديراً للتطور السريع والمتميز لنتائج أعماله في السوق المصرفية المصرية.