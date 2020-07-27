البنك الأهلي الكويتي- مصر يحصد جائزة «أفضل أداء» من مجلة The European

حقق نتائج أعمال إيجابية، خلال الربع الأول من 2020، رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا

تقديرًا لنجاحه ومكانته كمؤسسة مالية متطورة، حصل البنك الأهلي الكويتي– مصر، هذا العام 2020، على جائزة “أفضل أداء” من مجلة “The European” ضمن “جوائز الأعمال العالمية”، وهي إحدى المجلات الرائدة في مجال الأعمال، التي ترصد الأداء المتميز في قطاع الخدمات المصرفية على المستوى الدولي. وتأتي هذه الجائزة دليلًا على قوة أداء البنك وتكليلًا للمجهود الذي يبذله فريق العمل لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي المصري بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن البنك حقق نتائج أعمال إيجابية، خلال الربع الأول من عام 2020، رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، حيث ارتفع صافي أرباح البنك، للفترة المنتهية في 31 مارس 2020، بنسبة 22%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 140 مليون جنيه مصري.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للفترة نفسها 316 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 50%، مقارنة بمبلغ 212 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما واصلت محفظة ودائع العملاء نموها لتصل إلى 28.7 مليار جنيه مصري، وكذا إجمالي محفظة القروض 19.9 مليار جنيه.

وإلى جانب النمو الملحوظ الذي حققه البنك على مستوى جميع المؤشرات المالية، فقد واصل البنك- تماشيًا مع خطته نحو التحول الرقمي- الاستثمار في التقنيات التكنولوجية المصرفية الحديثة؛ سعيًا منه لتقديم خدمة مصرفية سهلة ومتطورة.

حيث طرح البنك مجموعة من الحلول الرقمية، ومن بينها المحفظة الإلكترونية وتطبيق الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المصرفية اليومية بسهولة وأمان، بالإضافة إلى التطوير الذي أجراه البنك على خدماته المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، وهي بعض من الخدمات التي تلبي احتياجات عملاء البنك.

يأتي فوز البنك الأهلي الكويتي- مصر بهذه الجائزة على غرار العديد من الجوائز التقديرية التي حصدها البنك مؤخرًا، ومن بينها جائزة “البنك الأسرع نموًّا في مصر”، والتي حصل عليها البنك أيضًا خلال هذا العام من مجلة “International Finance” المتخصصة في مجال متابعة ورصد أهم المؤسسات المصرفية حول العالم.