البنك الأهلي الكويتي - مصر: ارتفاع صافي الأرباح إلى1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن تحقيق طفرة في النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حيث أظهرت القوائم المالية المعلنة تحقيق صافي أرباح يقدر بـ 1.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 30 يونيو بنسبة نمو 91.6% مقارنة بـ 887 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2022، وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 40% ليحقق 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، كما نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 58.7% ليبلغ 1.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022.

نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي مصر

وتأكيداً للنتائج الاستثنائية للبنك الأهلي الكويتي – مصر، نجح البنك خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 في تحقيق نسبة نمو 11.7% في إجمالي الأصول ليبلغ 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ 75.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.8% ليبلغ 71.4 مليار جنيه مقارنة بـ 66.2 مليار جنيه ، وزادت محفظة القروض بنسبة 13.2 % لتبلغ 40.3 مليار جنيه مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وفى هذا الصدد قال على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر :« إن النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 تعكس صلابة مركزنا المالي، موضحاً بأن انجازات البنك منذ دخوله السوق المصرفية المصرية فاقت كل توقعات المجموعة، مما يشجعنا على ضخ استثمارات مستقبلية في هذه السوق الواعدة ونحن متفائلون بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ».

وفي ذات السياق، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، «نجح البنك في تحقيق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.1 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 78.2% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد نجاح البنك في تحقيق استراتيجيته الطموحة ذات الرؤية الثاقبة، وينتهج البنك نهجاً متزناً ساهم في قدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية محققاً نمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات الرئيسية».

وأكد خالد السلاوي، أن النمو القوي في نتائج البنك المالية خلال النصف الأول من عام 2023 يعكس نجاح البنك في اقتناص الفرص التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، وأننا على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة الحفاظ على معدلات نمو في حجم أعمالنا وزيادة حصتنا السوقية على مستوى جميع شرائح العملاء من الافراد والشركات ، موضحاً أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع النطاق الجغرافي لشبكة فروعه بكافة محافظات مصر والتركيز على تحسين تجربة العملاء والاستثمار في تنمية موارده البشرية واستكمال مسيرته في تحقيق التحول الرقمي لما تمثله الصيرفة الرقمية من ميزة تنافسية لجذب شرائح جديدة من العملاء.