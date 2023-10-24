البنك الأهلي السعودي يسجل زيادة 6% في صافي الأرباح في الربع الثالث

سجل البنك الأهلي السعودي صعودا نسبته 6% في صافي أرباح الربع الثالث، مقارنة بالعام الماضي بفضل ارتفاع دخل العمليات وانخفاض مخصصات القروض المعدومة، حسبما أورد موقع إنفيستنج دوت كوم.

وحقق أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول ربحا صافيا قدره 5.01 مليار ريال (1.34 مليار دولار) في الربع الثالث، متجاوزا تقديرات المحللين بأن يبلغ 4.931 مليار ريال في المتوسط، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقال البنك الأهلي السعودي في إفصاح للبورصة “ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3 بالمئة الى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بالإضافة الى ارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية”.

وأضاف أن نفقات التشغيل انخفضت عشرة بالمئة في الربع الثالث إلى 2.7 مليار ريال “ويعود ذلك إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قابله جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات”.

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية قبل المخصصات 2.76 مليار ريال بارتفاع 13.6 بالمئة عن العام السابق.