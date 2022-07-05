البنك الأهلي الأول في مصر وأفريقيا كوكيل للتمويل ومرتب أساسي ومسوق للقروض المشتركة

حقق البنك الأهلي المصري، خلال النصف الأول من عام 2022، نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والدولي بالقروض المشتركة، وفقًا لنتائج التقييم نصف السنوي الذي أعدّته مؤسسة بلومبرج العالمية بأداء القروض المشتركة والذي أظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة، سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوّق للقروض المشتركة.

وقال البنك، في بيان صدر عنه، إن النتائج أظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثالث كوكيل للتمويل والمركز السادس كمرتب رئيسي،

والمركز العاشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.

وأضاف البيان أن البنك الأهلي المصري استطاع إدارة ثلاث عشر صفقة تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 54 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2022.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري،.

مما يسهم في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، ومواد البناء،

مما يسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبِعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدًا أن البنك يُولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة.

مستندًا في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع،

مؤكدًا أن تلك النتائج تعدّ بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مؤكدًا أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كل البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضًا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري.

وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجًا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفِرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 13 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة.