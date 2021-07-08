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البنك الأهلي الأول أفريقيا كوكيل ومرتب للقروض المشتركة

طبقا لنتائج مؤسسة بلومبرج العالمية في النصف الأول من عام 2021
‫محمود الصباغ‬‎ 1:38 م, الخميس, 8 يوليو 21 1:38 م, الخميس, 8 يوليو 21

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كشفت نتائج التقييم الخاص بمؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2021، حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

وأظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الرابع كمرتب رئيسي وكوكيل للتمويل وكمسوق للقروض المشتركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد بنوك ومؤسسات تمويل دولية، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة سبعة وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 134 مليار جنيه. 

من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن هذا النجاح يأتي انعكاسا لسعي البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دفع العملية التنموية وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة.

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وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المتميزة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين بالبنك، كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

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وأضاف أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلي قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، البنية التحتية والتطوير العقاري والتي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطني. 

وصرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية والذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية. 

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وأضاف أحمد السرسي رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن فريق العمل المختص بالبنك استطاع إبرام 27 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبي احتياجات العملاء استنادا إلى الدراسات التي يقوم بها المتخصصون لتلك الاحتياجات.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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