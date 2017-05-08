البنك الأهلى: 40 مليار جنيه المحفظة الائتمانية لقروض الأفراد

أمنية أبراهيم وأحمد الدسوقى وهبة محمدقال حازم حجازى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة قروض الأفراد بلغت حاليا 40 مليار جنيه، مشيرا الى أن البنك يركز على تمويل التجزئة المصرفية التى تتواكب مع السياسة المالية للدولة.ولفت على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوى التاسع ل

أمنية أبراهيم وأحمد الدسوقى وهبة محمد

قال حازم حجازى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة قروض الأفراد بلغت حاليا 40 مليار جنيه، مشيرا الى أن البنك يركز على تمويل التجزئة المصرفية التى تتواكب مع السياسة المالية للدولة.

ولفت على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوى التاسع للمعهد المصرفي بعنوان: تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي الى أن ربحية قطاع التجزئة المصرفية استحوذت على ربع الربحية المحققة للبنك ككل نهاية العام الماضي الماضي المنتهي في يونيو المقبل.

واضاف ان اجمالي محفظة ايداعات البنك بلغت 800 مليار جنيه منها 200 مليار خاصة بشهادات البنك الادخارية والتي يصل عائدها الى 20% لمدة عام ونصف العام.

على صعيد آخر لفت الى أن البنك بصدد الانتهاء من تأسيس شركة صرافة بعدد 4 فروع قبل استقبال شهر رمضان المقبل.