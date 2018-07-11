البنك الأهلى يوجه 150 مليون دولار من قرض دولى إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة

■ مفاوضات مع «الاستثمار الأوروبى» للحصول على تمويل كبير سيد بدرقرر البنك الأهلى توجيه 150 مليون دولار تمثل %20 من قرض دولى وقّعه الشهر الماضى مع تحالف مصارف عالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs».ووقع الأهلى المصرى مطلع يونيو قرضًا بقيمة 750 م

■ مفاوضات مع «الاستثمار الأوروبى» للحصول على تمويل كبير



سيد بدر

قرر البنك الأهلى توجيه 150 مليون دولار تمثل %20 من قرض دولى وقّعه الشهر الماضى مع تحالف مصارف عالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs».

ووقع الأهلى المصرى مطلع يونيو قرضًا بقيمة 750 مليون دولار مع تحالف دولى بقيادة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، ويضم مصارف إتش إس بى سى، وسيتى بنك، وستاندرد تشارترد، وأبوظبى الأول، والإمارات دبى الوطنى، والمؤسسة المصرفية، ورأس الخيمة، ودبى التجارى .

ونشرت «المال» نهاية يناير الماضى، حصول البنك الأهلى على موافقة تحالف مصرفى عالمى بقيادة «الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمارEBRD» على الطلب المقدم لاقتراض نحو750 مليون دولار، تشمل تجديد تمويل قائم بقيمة 390 مليوناً، كان قد حصل عليه قبل نحو3 سنوات، ومستحق السداد منتصف العام الحالى.

وأوضح مصدر مطلع أن «الأهلى» سيستخدم القيمة المتبقية للتمويل والمقدرة بنحو600 مليون دولار تمثل %80 من القرض فى ائتمان الشركات، لافتًا إلى أن القرض يعزز السيولة الدولارية لدى البنك والثقة الخارجية فى القطاع المصرفى المصرى .

وتتوزع حصص التمويل بواقع 150 مليون دولار للبنك الأوروبى و75 مليونا لكل مصرف من البنوك الثمانية المشاركة.

ويتفاوض «الأهلى» حاليًا على تمويل ضخم مع بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة تتراوح بين 500 و750 مليون دولار، لكن المصدر رفض الإفصاح عن تفاصيل التمويل قبل إتمامه.

ووفقًا للقوائم المالية للبنك الأهلى بنهاية ديسمبر الماضى، ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الخارجية التى حصل عليها لنحو91.55 مليار جنيه مقابل 89.88 مليار بنهاية يونيوالسابق عليه، بجانب قروض حصل عليها البنك مقابل رهن أذون خزانة وسندات حكومية بقيمة 1.003 مليار دولار.

فى سياق متصل أشار المصدر إلى أن «الأهلى» سحب مؤخرًا شريحة من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بقيمة 90 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تصل قيمة القروض التى حصل عليها من أفريكسيم بنك خلال يونيو لنحو290 مليون دولار.

وقال نائب رئيس البنك، يحيى أبوالفتوح، فى تصريحات، الشهر الجارى، إن مصرفه يستهدف %25 زيادة فى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيو المقبل .

يذكر أن «الأهلى» كشف عن اعتزامه طرح سندات فى الخارج بقيمة بين «1 إلى 1.5» مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، ثم تخلى عن تلك الخطوة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبى، عقب «التعويم».

وتراجع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك المحلية خلال مايوالماضى لتسجل 166 مليون دولار مقابل 4.7 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه.