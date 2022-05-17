البنك الأهلى يوافق على قرض لصالح «البستان الأخضر» لإقامة محطة شمسية بمشروع المليون ونصف فدان

كشف تقرير صادر عن شركة الريف المصرى الجديد، المالكة للمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان أن البنك الأهلى وافق على تخصيص قرض لصالح شركة البستان الأخضر بمنطقة امتداد غرب المنيا بقيمة مليونى جنيه.

وأوضح التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه أن الهدف من القرض تمويل إنشاء محطة للطاقة الشمسية اللازمة لزراعة 110 أفدنة من محصول القمح، تطبيقًا لبرتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى مؤخرًا.

وأكد التقرير أن البرتوكول استهدف تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية للمنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

من جانبه، أكد وائل سعيد، مستثمر زراعى أنه قام بتنفيذ محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بأرضه فى جنوب مدينة إسنا بتكلفة حوالى مليون جنيه .

وأوضح «سعيد» أن أهم ميزة للطاقة الشمسية هى توفير فواتير الكهرباء، إذ يتكلف الفدان 10 آلاف جنيه سنويًا.

وكشف «سعيد» أنه أبقى على المحطة القديمة التى تعمل بالسولار تحسبًا لهطول الأمطار أو غياب ظهور الشمس لأى سبب، مشيرًا إلى أن هناك محطات تحتجز الطاقة الشمسية لتشغيل الموتور ليلًا، إلا أنها مكلفة جدا، ولم يستطع تحمل تكاليف إقامتها.

من جانبه، أكد جمال الضبع، مستثمر فى الطاقة الشمسية، أنه قام بإنشاء عشرات محطات الطاقة الشمسية فى عدة محافظات، إذ تتراوح التكلفة بين نصف مليون إلى 10 ملايين، حسب مساحة الأرض الملحقة بالمحطة.

وأوضح “الضبع” أن الطاقة الشمسية توفر كثيرًا على المزارعين خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والسولار حاليا، كما يمكن إضافة الفائض من المحطة على الشبكة القومية والحصول على قيمة مادية، مقابل ذلك الأمر.

وأعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى بيان سابق لها عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد بجميع الأراضى والمواقع التابعة للشركة والمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، حرص الشركة على تكثيف الإجراءات التى تتخذها لتقنين أراضى وضع اليد داخل مناطق المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف «عبد الوهاب»، أن مجلس إدارة الشركة تقرر فتح باب التقنين وتلقى الطلبات وسداد رسم المعاينة المقررة، مرفقًا به إحداثيات قطعة الأرض المطلوب تقنينها، فى الفترة من 3 أبريل 2022 وحتى نهاية 16 يونيو 2022، علمًا بأن قيمة رسوم المعاينة 500 جنيه للفدان الواحد، وعلى المتقدمين للتقنين الالتزام بكل التعليمات والتوقيتات المحددة.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لمنتفعيها من صغار المزارعين والشباب، شملت مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافى بدون فوائد، للجادين الذين قاموا باستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.