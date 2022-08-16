«البنك الأهلى» يمول مشروعات فى العلمين الجديدة بقيمة 9 مليارات جنيه

قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى فى البنك الأهلى المصرى إن حجم التسهيلات التى منحها مصرفه لصالح عملاء الشركات لتنفيذ أعمال فى مدينة العلمين الجديدة بلغ نحو 9 مليارات جنيه.

وأضاف رياض فى تصريحات لـ«المال» أن البنك الأهلى يعمل على توفير التمويل لمعظم شركات المقاولات وكيانات التطوير العقارى فى السوق المصرية للمساهمة فى دفع عجلة التنمية، إلى جانب دوره فى نهضة الاقتصاد القومى ودعم خطة الدولة للتوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان «رياض» كشف – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع التشييد والبناء والمقاولات من مصرفه بلغ نحو 290 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وقفزحجم محفظة قروض الشركات بالبنك الأهلى ليتجاوز 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 883 مليار بنهاية نوفمبر 2021 واستفاد منها نحو 1200 عميل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بمراعاة تطبيق جميع المعايير الحديثة لتطوير وتنمية المدن الجديدة، مع تجهيز البنية الأساسية لتصبح مدنًا خضراء وصديقة للبيئة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، فضلًا عن استعدادها وجاهزيتها لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية.

وتعد مدينة العلمين الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع، تضم 48 ألف فدان، ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى ويشمل المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى والحضرى.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن إجمالى المحفظة الكلية للبنك سجلت 1.470 تريليون جنيه حتى الآن، موضحا أن محفظة قروض الأفراد بلغت 188 مليارا.