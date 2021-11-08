البنك الأهلى يمول القطاع الخاص بقيمة 90 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى

ضمن مبادرة «المركزى».. بعائد %8

ضخ البنك الأهلى المصرى تمويلات بقيمة 90 مليار جنيه لصالح شركات القطاع الخاص بنهاية شهر أكتوبر الماضى، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لقطاعات (الصناعة، والزراعة، و المقاولات) بعائد %8.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك – فى تصريح خاص لـ «المال»- إن القروض الممنوحة ضمن مبادرة القطاع الخاص تضاعفت من 45 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، إلى 90 مليار جنيه فى 31 أكتوبر الماضى.

وأعلن «المركزى» منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.

وفى سبتمبر 2020 أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى عن مضاعفة قيمة مبادرة القطاع الخاص من 100 إلى 200 مليار جنيه، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتجاوز حجم التسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلى حاجز 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى فيما بلغ حجم الودائع 2.3 تريليون.

وحقق البنك صافى أرباح 15 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2020 مقابل نحو 13.1 مليار للعام المالى قبل الماضى بنسبة نمو بلغت %14.8.

وسجل البنك إجمالى أرباح قبل خصم الضرائب 37.8 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 30.6 مليار للعام السابق عليه بنسبة زيادة %23.4.

وسجل إجمالى أصول البنك نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 2 تريليون بنهاية يونيو 2020 بارتفاع سنوى نحو 600 مليار.