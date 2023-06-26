البنك الأهلى يمول أول مشروع «مصرى – هندى» بقطاع الغاز المضغوط

كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق مع البنك الأهلى على تمويل أول مشروع «مصرى – هندى» بقطاع الغاز المضغوط، تنفذه مجموعة «EKC».

وكانت مجموعة «EKC» المتخصصة بقطاع تصنيع معدات وأسطوانات الغاز المضغوط (cng)، بالتعاون مع مستثمرين محليين، قد قررت تنفيذ مشروع جديد فى مصر باستثمارات حوالى 35 مليون دولار.

محمد سعد الدين لـ«المال»: تم تسلم الموقع بالمنطقة الاقتصادية فى العين السخنة ونستعد لبدء الإنشاءات

ولفت سعد الدين، الشريك المؤسس فى «EKC EGYPT»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك الأهلى وافق على تمويل قرابة %70 من التكاليف الاستثمارية المطلوبة، على أن يتحمل الشركاء بالمشروع باقى النسبة البالغة %30.

وأوضح أنه سيتم استغلال قرض البنك الأهلى فى تمويل عمليات استيراد المعدات والآلات اللازمة لتشغيل المشروع الجديد، وبدء تصنيع أسطوانات الغاز المضغوط فى مصر، لأول مرة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس كيان جديد ليتولى مهمة تنفيذ المشروع تحت اسم «EKC EGYPT»، تنقسم ملكيته بين الجانبين الهندى بنسبة %80، و%20 لنظيره المصرى.

وقال سعد الدين إنه من المرتقب الانتهاء من إجراءات القرض الجديد واستيفاء الأوراق خلال فترة قصيرة، مضيفا أنه تم تسلم موقع المشروع بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ومن المقرر بدء الإنشاءات فى الفترة القادمة.

وبعد انتهاء الإنشاءات سيتم البدء فى استيراد المعدات والآلات الخاصة بالمشروع، وفقا لسعد الدين، لبدء التشغيل وتصنيع تلك الأسطوانات لأول مرة فى السوق المصرية.

ويتضمن المشروع إنشاء أول مصنع فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لأسطوانات ومعدات الغاز الطبيعى المضغوط لخدمة السوق المحلية والتصدير.

وتعد «EKC» مجموعة عالمية، مسجلة ببورصة الهند، تعمل بمجال تصنيع معدات وأسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط بكل أنواعه، وتمتلك 6 مصانع حول العالم، فى الهند والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتستورد مصر أسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط (cng) من الخارج بالكامل؛ لذلك سيوفر المصنع الجديد العملة الصعبة التى يتم استخدامها فى هذا الغرض، فضلًا عن التصدير إلى دول أوروبا وأفريقيا للمرة الأولى.

ولفت «سعد الدين» إلى أن المشروع يخدم مستهدفات الدولة لتوطين الصناعة محليًا، إلى جانب التوسع فى برنامج توصيل الغاز الطبيعى.