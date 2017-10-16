البنك الأهلى يكشف حجم الأموال المسروقة من فرع العريش

ما بين 5 إلى 10 ملايين جنيه.أحمد الدسوقى‏قدر حازم حجازي الرئيس التنفيذى للفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، مساء اليوم الاثنين، حجم المبالغ المسروقة من فرع البنك بالعريش، الذى تعرض لهجوم إرهابى اليوم بأنها تتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين جنيه.‏وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج هنا

ما بين 5 إلى 10 ملايين جنيه.



أحمد الدسوقى

‏قدر حازم حجازي الرئيس التنفيذى للفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، مساء اليوم الاثنين، حجم المبالغ المسروقة من فرع البنك بالعريش، الذى تعرض لهجوم إرهابى اليوم بأنها تتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين جنيه.

‏وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج هنا العاصمة، إن العملية الإرهابية استغرقت وقتا طويلا نسبيا خاصة وإن الإرهابيين أفرغوا الأموال بأكياس بلاستيكية قبل هروبهم.

وأشار إلى أن بعض المواطنين والعاملين داخل البنك تعرضوا للإصابات لكنهم خرجوا بعد استكمال العلاج.

وكان فرع الاهلى بالعريش تعرض لهجوم إرهابى صباح اليوم أسفر عن مقتل ٣ أفراد أمن وسرقة مبالغ بالملايين .

