البنك الأهلى يقلص حصته فى المصرية لخدمات النقل

رجب عزالدين:أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) عن قيام البنك الاهلى المصرى ببيع عدد 145.5 ألف سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 1.3 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة البنك الأهلى انخفضت بعد العملية إلى 4.64 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.11% قب





رجب عزالدين:





أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) عن قيام البنك الاهلى المصرى ببيع عدد 145.5 ألف سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 1.3 مليون جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة البنك الأهلى انخفضت بعد العملية إلى 4.64 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.11% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.12 جنيه ، وتم التنفيذة بواسطة شركة بلتون لتداول الاوراق المالية ،كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعاً على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.