البنك الأهلى يعلن عن فرص عمل لحديثى التخرج

سهير محمدأعلن البنك الأهلى المصرى عن توافر فرص عمل لحديثى التخرج فى 20 محافظة على مستوى تخصصات مختلفة وذلك فى إطار خطته المستمرة للتوسع وافتتاح الفروع على مستوى الجمهورية.واشترط البنك أن يكون المتقدمون من خريجى أعوام 2014 حتى 2017 من طلاب الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأ

سهير محمد

أعلن البنك الأهلى المصرى عن توافر فرص عمل لحديثى التخرج فى 20 محافظة على مستوى تخصصات مختلفة وذلك فى إطار خطته المستمرة للتوسع وافتتاح الفروع على مستوى الجمهورية.

واشترط البنك أن يكون المتقدمون من خريجى أعوام 2014 حتى 2017 من طلاب الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يقل التقدير العام عن جيد.

وشملت التخصصات المطلوبة تجارة وما يعادلها وادارة اعمال وادارة بنوك وادارة موارد بشرية وما يعادلها واقتصاد وعلوم سياسية وعلوم حاسب وهندسة حاسبات وحقوق ويشترط البنك الا تزيد سن المتقدم على 28 عاما عند التعيين.

واشترط ألا يكون للخريج اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وأن يكون محل الاقامة مطابقا للرقم القومى.

وشملت الوظائف المطلوبة عددا كبيرا من المحافظات وعلى رأسها القاهرة الكبرى فى الشروق والعبور ومدينة نصر وشبرا ووسط البلد والجيزة و6 اكتوبر.

وفى الوجه القبلى طلب البنك عمالة فى بنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان، وعلى مستوى الوجه البحرى شملت الوظائف حديثى التخرج فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والشرقية والمنوفية، كما امتدت فرص العمل فى البنك الاهلى إلى نويبع والبحر الاحمر وشمال سيناء وشرم الشيخ وجنوب سيناء والاسماعيلية.

وفى الاسكندرية طلب البنك الاهلى المصرى عمالة فى سبورتنج ولوران وزيزينيا ومرحم بك والعامرية ومرسى مطروح.