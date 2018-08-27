البنك الأهلى يعتزم زيادة حجم الصندوق النقدى الرابع بقيمة 6 مليارات جنيه

■ عادل كامل: نستهدف إدارة أصول بنحو 15 مليار جنيه عقب انتهاء خطة إعادة الهيكلة أحمد على: وافق البنك الأهلى المصرى على طلب شركته التابعة «الأهلى لإدارة الاستثمارات»، بشأن طرح وثائق جديدة لصندوق الأهلى الرابع النقدي، بغرض زيادة حجمه بنحو…

■ عادل كامل: نستهدف إدارة أصول بنحو 15 مليار جنيه عقب انتهاء خطة إعادة الهيكلة



أحمد على:

وافق البنك الأهلى المصرى على طلب شركته التابعة «الأهلى لإدارة الاستثمارات»، بشأن طرح وثائق جديدة لصندوق الأهلى الرابع النقدي، بغرض زيادة حجمه بنحو 6 مليارات جنيه، قبل نهاية العام الجاري.

وكشف عادل كامل، العضو المنتدب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، أن حجم الصندوق يبلغ حالياً نحو 7.5 مليار جنيه، ومن المخطط وصوله بعد الانتهاء من خطة الهيكلة التى يجرى تنفيذها حالياً إلى 13.5 مليار جنيه تقريبًا.

يٌذكر أن صندوق الأهلى الرابع، كان قد تصدر ترتيب فئة الصناديق النقدية خلال النصف الأول من العام الجاري، من حيث نسبة العائد المحقق التى بلغت %7.55.

وأوضح أن شركته تعمل فى الوقت الراهن على الترويج للوثائق الجديدة، مشيرًا إلى أنها تخطط لجمع الحصيلة المستهدفة على مدار الأشهر الأربعة المتبقية من 2018.

وتولى عادل كامل، منصب العضو المنتدب بالشركة منذ 3 شهور تقريبًا، ويعكف على تنفيذ خطة إعادة هيكلة، تتضمن التخارج من الاستثمار فى أسهم بعض قطاعات البورصة منخفضة السيولة، نظرًا لتأثيرها السلبى على نسبة العائد الاستثمارى المحقق، وعلى جودة المحفظة.

وتدير الشركة نحو 6 صناديق استثمارية بإجمالى 9 مليارات جنيه، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجارى.

وأشار كامل، إلى أن شركته تستهدف رفع حجم الأصول المدارة إلى 15 مليار جنيه بنهاية خطة إعادة الهيكلة، التى من المتوقع أن تنتهى بحلول 2019.