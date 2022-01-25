«البنك الأهلى» يطلق 5 فروع متنقلة جديدة مارس المقبل

البنك الأهلى يدرس إمكانية تواجد إنسان آلى “روبوت” في الفروع

قال مصدر مطلع إن البنك الأهلى المصرى يستعد لإطلاق 5 وحدات مصرفية متنقلة جديدة خلال شهر مارس المقبل، ليصل بعددها إلى 6.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الفروع المتنقلة الخمسة التى سيتم إطلاقها ستتواجد فى الصعيد والدلتا والقناة والإسكندرية.

وأشار إلى أن الوحدة المصرفية المتنقلة الحالية ستتواجد فى معرض الكتاب مع بدء فعاليات المعرض وحتى نهايتها لتقديم جميع خدمات البنك الأهلى المصرفية لجميع زوار المعرض.

فى سياق آخر، قال المصدر إن البنك الأهلى سيدرس فى مرحلة لاحقة إمكانية تواجد إنسان آلى “ روبوت” بالفروع يقوم بتقديم جميع الخدمات البنكية للعملاء.

وكشفت نتائج أعمال البنك الأهلى خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021 عن تحقيقه صافى أرباح بقيمة 19.080 مليار جنيه، مقارنة مع 13.067 مليار خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020 .

وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق البنك أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 48.263 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية سبتمبر 2021 مقابل 30.602 مليار خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020 .

وتصل فروع البنك الأهلى إلى أكثر من 553 فى أنحاء الجمهورية ويخطط لتدشين 75 فرعا سنويا.