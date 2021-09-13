البنك الأهلى يضع اللمسات الأخيرة بقائمة المشروعات الخضراء الممولة من «الوكالة الفرنسية»

يضع البنك الأهلى المصرى اللمسات النهائية لقائمة المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، المقرر تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 100 مليون يورو.

قال هشام الصفتى، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى، لـ«المال»: إننا نعكف حاليًا على إعداد قائمة المشروعات الخضراء التى ستتم الموافقة عليها، من خلال التمويل الذى تقدمه الوكالة الفرنسية لها .

يشار إلى أن البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية وقعا فى نوفمبر الماضى اتفاقية تسهيل ائتمانى بمبلغ 100 مليون يورو، بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة فى مصر.

وقال «الصفتي» إن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص %60 منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، و%40 للمشروعات ذات الصلة بالتكيف معه.

وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى فى البنك الأهلى بـنحو 131 مليار جنيه، لتصل إلى 542 مليارًا فى يونيو 2020 بمعدل نمو %33 ولتتخطى 714 مليارًا بنهاية مارس 2021، بحسب نتائج أعمال البنك.

مصدر بوزارة البيئة: المحفظة تستهدف 4 قطاعات

وقال مصدر مسئول بوزارة البيئة، لـ«المال»، إنه جارٍ حاليًا إعداد دراسة السوق لتحديد قائمة أولويات المشروعات، وتحقيق أهدافها، وذلك من قبل البنك الأهلى.

وأضاف أن التمويلات تشمل 4 قطاعات، وهى معالجة مياه الصرف، والنقل المستدام، والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات، لافتًا إلى أن سعر الفائدة يعتبر متدنيًا جدًا، لكنها لم تحدد بعد.

وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أن تلك الاتفاقية هى الأحدث فى سلسلة الاتفاقيات التى تتناول المبادرات التى تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية، وتطبيق معايير الحوكمة.

وأكد «عكاشة» تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخى لديه، وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.