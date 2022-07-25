«البنك الأهلى» يضخ  269 مليار جنيه للشركات الكبرى فى 8 أشهر

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن قيمة التمويلات التى ضخها مصرفه لصالح قطاع الشركات الكبرى بلغت نحو 269 مليار جنيه فى آخر 8 أشهر.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن البنك نجح فى الوصول بمحفظة قروض الشركات إلى 1.152 تريليون جنيه خلال يوليو 2022 مقابل 883 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وأشار إلى أن إجمالى المحفظة الكلية للبنك سجلت 1.470 تريليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن محفظة قروض الأفراد بلغت 188 مليار جنيه.

وعلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال أبو الفتوح إن التمويلات الممنوحة للقطاع وصلت إلى 130 مليار جنيه خلال يوليو الجارى.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن استحواذ القطاع العائلى على نسبة %19.7 من إجمالى قروض البنوك بنهاية مارس 2022.

وارتفعت القروض الممنوحة من البنوك للقطاع العائلى إلى 660.39 مليار جنيه، بالمقارنة مع 610.29 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 50.104 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ %8.3 خلال الربع الأول من 2022.

وكشف البنك المركزى، عن زيادة قروض الأفراد بالعملة المحلية إلى 643.06 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 594.75 مليار جنيه بنهاية 2021، وارتفع إجمالى قروض البنوك (بخلاف المركزي) إلى 3.348 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة 316 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 والبالغ 3.032 تريليون جنيه.

وأطلق البنك المركزى عددا من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطالب البنوك بتخصيص نحو %25 من محافظها لهذا القطاع على أن تلتزم البنوك بتحقيق هذه النسبة بنهاية ديسمبر من العام الجارى.