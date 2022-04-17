قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن حجم التمويلات التى ضخها البنك لصالح مشروعات الإنتاج الحيوانى ضمن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 16 مليار جنيه حتى منتصف أبريل الجارى.

وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك لديه استراتيجية للنمو بحجم التمويلات الموجهة لهذا النشاط الحيوى والمهم للغاية إذ إن الإنتاج الحيوانى يعد من المجالات الاستراتيجية التى تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة والبنك المركزى المصرى إلى جانب قطاع الزراعة والصناعة.

وأوضح أن تمويل الإنتاج الحيوانى يوفر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إمكانية شراء رؤوس الماشية بهدف التسمين أو الإدرار.

ووقع البنك الأهلى المصرى مؤخرا بروتوكول تعاون مع شركة تراست للتجارة والنقل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البروتوكول يؤكد اهتمام البنك الأهلى المصرى بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع القطاعات الاقتصادية، خاصة النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به وأهمها المصنعات الغذائية والثروة الحيوانية التى تسهم بشكل أساسى فى توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وأشار طارق حسن إلى أن البروتوكول يأتى لتوفير حزمة حلول تمويلية متكاملة للمستفيدين لشراء رؤوس الماشية بغرضى التسمين والإدرار، وكذلك الأعلاف اللازمة للتغذية، والإشراف الفنى والبيطرى من خلال شركة لها خبرة متميزة فى هذا المجال، وفى إطار أى من البرامج التمويلية المتخصصة المتاحة بالبنك والتى منها المشروع القومى لإحياء البتلو وتقديم الخدمات المصرفية من خلال جميع مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. وكان طارق حسن قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن محفظة التمويل المباشر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 115 مليار جنيه، ويستحوذ النشاط الزراعى على نحو %24 منها