قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم التمويلات التى ضخَّها مصرفه ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين- الغاز) بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ« المال»، أن عدد السيارات التى استفادت من هذا التمويل ضمن مبادرة الإحلال بلغت 6750 مركبة.

كان الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات، قد قال، فى تصريحات صحفية سابقة، إن إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك لصالح عملاء مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج وصل إلى نحو 5 مليارات جنيه من خلال 31 بنكًا مشاركًا فى المبادرة.

وأضاف أن عدد المركبات التى تم تسليمها منذ إطلاق المبادرة فى أبريل الماضى وحتى الأسبوع الثالث من أبريل الجارى بلغ 18200 مركبة جديدة، فضلًا عن صرف وزارة المالية حافز أخضر بقيمة 410 ملايين جنيه لدعم المواطنين.

وأطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بوزارة المالية فى أبريل الماضى.

وتسمح المبادرة بالاستفادة منها لمن يمر على موديل سيارته القديمة 20عامًا فأكثر؛ وذلك عبر استبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك فى محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.