البنك الأهلى يصل بمحفظة «المستدام» إلى 186 مليون يورو بنهاية أكتوبر

بلغت محفظة التمويل المستدام فى البنك الأهلى المصرى 186 مليون يورو، وذلك منذ إنشاء إدارة البرامج التمويلية المتخصصة فى عام 2019، وحتى نهاية أكتوبر الماضى.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن هذه المبالغ تم توجيهها لنحو 42 شركة تعمل فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وتنوعت ما بين تمويلات خضراء ومشاريع صديقة للبيئة.

وأضافت أن «الأهلى» يدرس حالياً ضخ 238 مليون يورو أخرى، لصالح 54 شركة ومشروعا.

وأشارت إلى أن البنك يولى عناية كبرى للمشروعات الخضراء والمتوافقة مع المعايير البيئية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، وذلك فى ضوء ما نجم عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى 2022«(COP 27) من توصيات، ورؤية مصر 2030.

ووصل إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من «الأهلى» لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك، إلى أكثر من 1.66 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.

يذكر أن البنك الأهلى كان قد قام بتسويق 4 برامج، أحدها لمكافحة التلوث الصناعى EPAP، والثانى للالتزام البيئى ECO، والثالث لتمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، والأخير الصندوق الأخضر للتنمية GGF.

وأصدر البنك، مؤخرًا، تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان «نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون» عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذى يعد الأوسع نطاقًا بالقطاع المصرفى. وتضمن التقرير 5 محاور أساسية، هى: قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل جميع مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.