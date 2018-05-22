البنك الأهلى يصدر 1.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع

أتاح المحفظة الإلكترونية للتمويل متناهى الصغر سهير محمدكشف علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، عن قيام البنك بإصدار مليون و300 ألف بطاقة مسبقة الدفع منها 550 ألفا لطلبة الجامعات و350 ألفا للحوالات.قال فاروق فى تصريحات لـ«المال»، إن مصرفه بدأ ف

أتاح المحفظة الإلكترونية للتمويل متناهى الصغر



سهير محمد

كشف علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، عن قيام البنك بإصدار مليون و300 ألف بطاقة مسبقة الدفع منها 550 ألفا لطلبة الجامعات و350 ألفا للحوالات.

قال فاروق فى تصريحات لـ«المال»، إن مصرفه بدأ فى استخدام نقاط الدفع المتنقلة عبر الموبايل «Mpos»، مشيرا إلى التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لاستخدامها فى تحصيل أقساط الوثائق التأمينية من العملاء.

أضاف فاروق أن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى وصلت إلى 47.2 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى.

أضاف أنه تم طرح منتج المحفظة الإلكترونية للتمويل متناهى الصغر، حيث تعاقد البنك مع عدد من الجمعيات الأهلية للتمويل متناهى الصغر لتقديم خدمات التمويل وتحصيل الأقساط من أصحاب المشروعات إلكترونيا من خلال المحفظة.

وأكد رئيس قطاع التجزئة بالبنك وجود إقبال كبير من العملاء خلال الفترة الماضية على خدمة الشراء بالتقسيط من خلال بطاقات الائتمان لمدة تصل إلى 3 سنوات، حيث وصلت قيمة الأقساط الشهرية إلى 75 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه الخدمة متاحة للعملاء أصحاب بطاقات الائتمان من خلال كل المحلات التجارية وليس فقط المتعاقدة مع البنك.

وأشار فاروق إلى أن خطط البنك لا تتضمن فى الوقت الحالى طرح منتجات جديدة، وأنه سيتم التركيز على تطوير المنتجات القائمة من خلال إضافة خدمات وخيارات تلبى احتياجات العملاء المتطورة، خاصة على مستوى الخدمات البنكية الإلكترونية.